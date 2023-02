Detran incentiva prática da direção defensiva para reduzir sinistros de trânsito

Você sabia que a falha humana é a principal causa de sinistros no trânsito? Segundo dados preliminares do Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest do Departamento Estadual de Trânsito – Detran- Rondônia, de janeiro a setembro nos anos 2021 e 2022 foram registrados um total 14.982 sinistros, dos quais 5.435 foram ocasionados pela falta de atenção. Com o objetivo de garantir a segurança e reduzir o número de sinistros, destacando o período de carnaval, a Autarquia incentiva os condutores a praticarem a direção defensiva.

“O carnaval é marcado por um período festivo, onde muitas pessoas saem a rua para beber e se divertir, e infelizmente muitos misturam bebida e condução veicular ou ficam desatentos no trânsito. Por este motivo o Detran, além de realizar suas ações de educação e fiscalização, incentiva que os condutores coloquem em prática a Direção defensiva”, disse o diretor-geral da Autarquia, Paulo Higo Ferreira de Almeida.

O governador do Estado, Marcos Rocha afirma que o Governo de Rondônia tem realizado ações que visam melhorar a estrutura de tráfego no Estado, com o objetivo de contribuir para o bom desenvolvimento e melhora do fluxo nas vias urbanas. “Além dos cuidados com os veículos e obedecer às regras de trânsito, é importante que o condutor leve em consideração o seu estado físico e mental; o sono, dores, fadiga, medo, insegurança, e fortes emoções. Se você estiver passando por alguma dessas condições, a melhor opção é deixar o carro em casa e optar por ir de carona ou aplicativo. Governo e população devem trabalhar juntos em favor da segurança de todos. No trânsito, escolha a vida”, disse o governador.

O diretor-geral explica que a Direção defensiva, pode ser definida como um conjunto de comportamentos cautelosos, executados pelo motorista ao dirigir, que previnem o sinistro. “Conduzir o veículo atento à segurança do outro, seja pedestre, ciclista, motociclista ou motorista, descreve o condutor defensivo. Sua postura diminui as chances de provocar ou se envolver em acidentes”, destacou.

O agente de trânsito e instrutor do curso de Direção Defensiva da Escola Pública de Trânsito do Detran-RO, Isac Barbosa, informa que a direção defensiva inicia antes mesmo do motorista sair de casa. “É importante que antes de entrar no veículo, o condutor faça um check list dos itens de segurança, observe pneus, fluídos, lâmpadas. Ao entrar no veículo, é necessário atentar-se para a ergonomia, o motorista deve estar bem posicionado ao dirigir, mantendo uma postura correta e constante durante a direção, o que permite reagir instantaneamente em caso de acidentes. É essencial regular banco e retrovisores antes de sair dirigindo!”, lembra.

Isac Barbosa orienta que o conforto do motorista deve está vinculado à segurança, portanto o condutor deve manter:

Cabeça: apoiada ao banco, pois melhora a atenção e diminui a possibilidade de agravamentos em caso de sinistro;

Braços: é recomendável que os cotovelos fiquem curvos, em torno de 120 graus. Manter os braços estirados por muito tempo pode causar desconforto nos ombros e no pescoço.

Mãos: deve manter as duas mãos no volante, retirando apenas para troca de marcha. Dirigir somente com uma das mãos é passível de multa, segundo o Código de Trânsito Brasileiro – CTB.

Coluna: o adequado é que a lombar esteja apoiada no encosto do assento, com o banco no ângulo entre 100 e 120 graus. “Se utilizar o banco mais curvo, numa batida ou freada brusca, o motorista tem mais chance de escorregar do cinto” – destacou.

Pés e pernas : mantenha os joelhos ligeiramente inclinados, sustentando os calcanhares no piso enquanto estiver guiando, dá estabilidade durante a direção.

Além de conhecer o veículo mantendo a manutenção preventiva, de ter uma boa postura ao dirigir, o condutor defensivo deve utilizar, de maneira adequada, os dispositivos de segurança e respeitar a legislação de trânsito.

Fonte: Governo RO