Detran intensifica visitas técnicas de monitoramento pedagógico em Centros de Formação de Condutores

O encerramento da primeira edição do Governo Itinerante realizado esta semana na Zona da Mata aconteceu na tarde da sexta-feira (10), onde em coletiva de imprensa, na sede da prefeitura de Rolim de Moura, o governador Marcos Rocha anunciou o projeto Compartilhado Saúde, com destinação de R$ 41 milhões para ajudar os municípios na realização de procedimentos como cirurgias e aquisição de medicamentos. Na oportunidade foram entregues maquinários para os municípios da região e escrituras de imóveis para a prefeitura de Rolim de Moura. Foram destinados 14 caminhões basculantes e seis retroescavadeiras aos sete municípios da Zona da Mata, com investimento que ultrapassa R$ 10 milhões, provenientes da Bancada Federal.

Além disso, o Governo de Rondônia fez a entrega de 10 caminhonetes para as regionais do Estado. “Esses veículos irão ajudar no trabalho dos secretários regionais do Estado, para que consigam levantar as demandas de perto, e assim atender melhor a população”, explica o governador Marcos Rocha, durante discurso.

Ainda na ocasião, o Governo repassou para o município de Rolim de Moura, parte da área do aeroporto, o terreno da Praça Cohab e da Secretária Municipal de Obra e Serviços Públicos – Semosp. A prefeitura de Rolim de Moura passou para o Estado, o terreno para instalação da Seção de Atividades Técnicas de Rolim de Moura, e da Penitenciária Regional de Rolim de Moura. O Estado ainda recebeu da Prefeitura de Nova Brasilândia d’Oeste as áreas onde funcionam as escolas Alexandre Gusmão, Aurélio Buarque Holanda Ferreira;Ceeja – Cecília Meireles e Rocha Pombo.

Marcos Rocha falou sobre o quanto a união entre o estado e os municípios tem ajudado no desenvolvimento de Rondônia e na promoção da qualidade de vida da população. “Estamos fazendo do nosso Estado o melhor desse país, temos o melhor menor índice de desemprego do Brasil, segundo o IBGE, nossos municípios estão ficando bonitos e desenvolvidos com investimentos das ações municipalistas do Governo, investidores de diversos lugares estão se instalando aqui e outros já demonstram interesse em instalarem novos negócios também, Rondônia é um estado maravilhoso, onde trabalhamos unidos deixá-lo ainda mais forte “, destacou.

Desde segunda-feira na Zona da Mata, o governador Marcos Rocha alinhou novas ações com prefeitos e vereadores, ouviu as demandas de produtores rurais, lideranças do setor comercial, verificou o andamento de obras de urbanização, as melhorias realizadas nas escolas, visitou produções agrícolas; foi até uma aldeia indígena que passa por obras com recurso do Estado, e fez o compromisso de desenvolver ainda mais a região da Zona da Mata.

Os prefeitos Aldair Júlio Pereira, de Rolim de Moura, Giovan Damo, de Alta Floresta d’Oeste; Cícero Godoi, de Castanheiras; Cleiton Cheregatto, de Novo Horizonte do Oeste; Jurandir de Oliveira, de Santa Luzia d’Oeste; Denair Pedro da Silva, de Alto Alegre dos Parecis e Hélio Mendes, de Nova Brasilândia d’Oeste, agradecerem ao Governo de Rondônia por ter escolhido a região da Zona da Mata para dar início ao Governo Itinerante, e também pelo cuidado com os municípios da região.

“Uma palavra define o Governo Itinerante na zona da Mata: gratidão. Agradeço o Governo de Rondônia por ter proporcionado momentos muito importante na vida da população. Por uma semana, tivemos o Governo aqui pertinho de nós, onde o governador Marcos Rocha atendeu com respeito e carinho todos nós, prefeitos”, afirmou o prefeito de Rolim de Moura, Aldair Júlio Pereira.

“Quero agradecer por esse Governo Itinerante, por estar do lado do povo , isso nos dá segurança que teremos melhores resultados, pois o Estado tem uma gestão séria, eficiente e com o compromisso de cuidar dos municípios ” avalia o prefeito de Alta Floresta d’Oeste, Giovan Damo.

“É com muito orgulho que recebemos a primeira etapa do Governo Itinerante. Vejo essa ação como fortalecimento da aproximação entre o Governo e a população e entre a capital e o interior. E o querendo que o Governo do estado continue com esse foco de ajudar os municípios”, disse o prefeito de Castanheiras, Cícero Godoi.

“Nós só temos a agradecer ao governo de Rondônia . Com essa ação, o governador Marcos Rocha vai até a população, e até o gabinete dos prefeitos e ouve suas necessidades. Isso é muito importante não só para Zona da Mata, mas para todo o estado”, considera o prefeito de Alto Alegre dos Parecis, Denair Pedro da Silva.

“Esse Governo Itinerante é muito bom, pois traz a equipe da Capital para a zona da mata atendendo prefeitos, vereadores, e a população, anunciou benefícios, dar ordem de serviço para obras. Esse é um governo municipalista e que faz a diferença” disse o prefeito Santa Luzia d’Oeste, Jurandir de Oliveira.

“Quero parabenizar o Governo de Rondônia pelas ações do Governo Itinerante, isso é de suma importância, para o desenvolvimento da nossa região, e para todo o Estado de Rondônia. Ficamos muito felizes do Governo está vindo até os municípios”, avalia o prefeito de Nova Brasilândia d’Oeste, Hélio Mendes.

“Que Deus possa estar sempre abençoando o Governo de Rondônia para que esteja cada vez mais contribuindo com os municípios. Para nós é um orgulho ser a primeira região a receber o governo Itinerante, essa ação do governador está presente nos municípios é essencial”, considera o prefeito de Novo Horizonte do Oeste, Cleiton Cheregatto.

Fonte: Governo RO