Detran promove ações de sensibilização de condutores para redução de sinistros de trânsito

Conforme estabelece o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, “a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui um dever prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito”, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia realiza semanalmente ações de conscientização de condutores com o objetivo de reduzir o número de sinistros no trânsito rondoniense.

De acordo com o Relatório Anual de Estatística de Trânsito 2022 do Detran-RO, ocorreram 18.130 acidentes em todo o Estado, sendo que 15.787 sinistros registrados foram ocasionados por fatores humanos, o que significa que eles foram resultado da imprudência, da desatenção e da imperícia dos motoristas envolvidos. “Sensibilizar as pessoas quanto à importância de respeitar as leis de trânsito é primordial para a redução dos números em Rondônia, que registrou cerca de 11,4 acidentes por mil habitantes em 2022”, ressaltou o coordenador da ação “Motorista Camarada”, Carlos Romeu Fernandes, realizada no sábado (19), por voluntários da Escola Pública de Trânsito – EPT.

Na ação “Motorista Camarada”, educadores de trânsito visitam bares na Capital, distribuindo panfletos educativos e orientando sobre a condução segura, bem como os riscos da combinação de álcool e direção. Eles incentivam que entre os amigos, escolham alguém que não tenha consumido álcool para conduzir o veículo com segurança na volta para casa. Na sexta (18), e no sábado (19), foram visitados 12 estabelecimentos, abordando 1.378 pessoas.

“Além da ação ‘Motorista Camarada’, a EPT realiza a ‘Parada Educativa’, com um formato similar a uma blitz, onde os condutores são abordados e recebem orientações importantes sobre segurança viária”, informou o diretor da Escola Pública de Trânsito, Renato Ramalho. A ‘Parada Educativa’ foi realizada na sexta-feira, em paralelo com a ação ‘Motorista Camarada’, e abordou 267 condutores de carros e motos.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes destacou que, as ações educativas são estratégias importantes para conscientizar a população sobre o respeito necessário no trânsito. “As ações educativas que conduzimos nas ruas têm se revelado como uma ferramenta poderosa para conscientizar a população sobre a importância do respeito no trânsito. Estamos dedicados a transformar as estatísticas de sinistros de trânsito, pois preservar vidas é nossa maior prioridade”. Léo Moraes enfatizou, ainda que, a parceria com os proprietários dos estabelecimentos visitados pelo Detran, que se tornaram parceiros e contribuem significativamente para a transmissão da mensagem à sociedade de que, no trânsito, a prioridade deve ser a preservação da vida.

