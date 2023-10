Detran promove ações educativas e controle de trânsito durante Festival Folclórico de Guajará-Mirim

Com intuito de conscientizar e educar o público infanto-juvenil sobre a segurança e os cuidados no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran/Rondônia, através da equipe de educação de trânsito da 1ª Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran, estará participando do Festival Folclórico de Guajará-Mirim, o Duelo na Fronteira, que iniciou na sexta-feira (13) e encerra no domingo (15).

O Detran estará com dois estandes presentes no Festival com série de atividades educativas e interativas com foco na conscientização no trânsito para crianças e adultos. Uma outra equipe do Detran também atuará para garantir a segurança e o controle do tráfego nas vias públicas que dão acesso ao bumbódromo Márcio Paz Menacho, localizado na região central de Guajará-Mirim, que incluiu o controle rigoroso do fluxo de veículos, fiscalização e de autuações por embriaguez na direção.

SENSIBILIZAR

A assessora de campanhas educativas em Guajará-Mirim, Ely Sandra Carvalho de Oliveira, destacou que o Detran não poderia ficar fora desse grandioso evento para a região Madeira-Mamoré. “Por meio das ações educativas, orientamos crianças e adultos sobre regras de trânsito, com palestras, jogos e brincadeiras. As crianças que recebem educação no trânsito não somente terão menor probabilidade de sofrer algum tipo de sinistro, como também se tornarão adultos responsáveis e com conhecimento das leis”, explicou.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, acredita que por meios das crianças já se trabalha um futuro condutor consciente. “Participar dos eventos promovendo ações lúdicas e sensibilizar desde as crianças aos adultos com intuito de adotar condutas adequadas para minimizar o índice de sinistros que ocorrem nas vias públicas do Estado, é um grande passo para a mudança”, pontuou.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes ressaltou que, as ações educativas desenvolvidas em eventos reforçam a importância da conscientização para as crianças e os adultos. “Essas ações são reforçadas para alertar a população e contribuir para um trânsito mais seguro. Nessas situações, de maneira espontânea, as pessoas procuram o Detran para se informar e são sensibilizadas sobre os perigos de misturar álcool e direção”, afirmou.

Fonte: Governo RO