Detran promove Educação para o Trânsito durante a ação Rondônia Cidadã

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia participou no último final de semana, 12 e 13, de mais uma edição do Programa Rondônia Cidadã, projeto do Governo do Estado, desenvolvido pela Secretaria de Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, em parceria com outras secretarias e o terceiro setor.

A ação aconteceu na Escola Estadual Governador Paulo Nunes Leal, localizada na zona rural de Porto Velho, onde voluntários da Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet atenderam crianças que participaram do evento, dando orientações sobre atravessar a rua utilizando a faixa de segurança, uso adequado dos dispositivos de segurança, como capacete, cadeirinha e cinto de segurança.

A coordenadora da ação, Vanessa Bernardo, explicou que para orientações com as crianças, atividades lúdicas são fundamentais. “Utilizamos jogos, balões e até bonecos para ensinar as crianças que o trânsito é um lugar que requer atenção de todos”, disse Vanessa Bernardo.

A equipe da Dtet levou o óculos simulador de embriaguez e realizou teste do bafômetro com o público adulto para falar sobre o risco de dirigir sob efeito de bebida alcoólica. “Atingimos um público de 122 pessoas, que receberam orientações sobre comportamentos seguros no trânsito.

O diretor-geral do Detran Rondônia, Paulo Higo Ferreira de Almeida diz que a Autarquia tem participado de todas as edições do “Rondônia Cidadã” levando serviços considerados essenciais à população nas áreas de habilitação, veículos e educação de trânsito.

O Código Nacional de Trânsito – CTB regulamenta as normas de circulação e conduta para que todos possam ir e vir com segurança e sem conflitos. O Detran desenvolve várias ações para públicos distintos, como por exemplo: a educação de trânsito nas escolas para formar cidadãos mais conscientes e preparados para a vida no trânsito. A ação tem por objetivo contribuir na construção de valores como respeito ao próximo, proteção à vida e a relação das situações vivenciadas no dia-a-dia no trânsito.

Os temas das ações educativas realizadas pelo Detran Rondônia estão de acordo com a Resolução nº 871, do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece o tema, a mensagem e o cronograma das campanhas educativas de trânsito a serem realizadas de janeiro a dezembro de 2022.

