Detran realiza ações educativas que primam pela segurança no trânsito, durante o Carnaval

Visando reforçar as ações e fiscalizações, além de ajudar a fortalecer o combate ao desmatamento e aos incêndios florestais no Estado de Rondônia, o Governo realizará na próxima sexta-feira (24), a entrega de 43 veículos e 62 equipamentos eletrônicos à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam. A solenidade de entrega dos veículos acontecerá às 14h, na Sedam campus, em Porto Velho.

Todos estes itens que serão entregues, foram adquiridos com recursos oriundos de leis ou acordos anti corrupção, recursos vindos do Fundo Amazônia, BNDES, Cefem (Transferência da união referente a compensação a financiar recursos minerais) e Progestão (Recursos de convênios com outra esfera de Governo), totalizando R$ 8.301.701,00 (oito milhões, trezentos e um mil e setecentos e um reais). Os equipamentos vão subsidiar as atividades da Coordenadoria de Proteção Ambiental – Copam, Coordenadoria de Unidades de Conservação – Cuc, Coordenadoria de Regularização e Monitoramento Ambiental Rural – Comrar, e a Coordenadoria de Recursos Hídricos – Coreh.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os veículos e equipamentos fortalecerão ainda mais o Estado, oferecendo rapidez e eficiência nos trabalhos a serem realizados pela Sedam. “O fortalecimento no trabalho é um dos principais objetivos que se espera alcançar. Com certeza os veículos e equipamentos irão garantir a qualidade na fiscalização e preservação dos recursos naturais do Estado”, finalizou.

Dentre os veículos entregues, estão 18 camionetes, 1 uma pá carregadeira e 24 embarcações. Os equipamentos eletrônicos correspondem a 37 notebooks e 25 GPS. Neste montante, das 24 embarcações recebidas, 12 serão destinadas ao Batalhão de Polícia Ambiental – BPA, forte parceira da Sedam na realização das ações de fiscalização.

Fonte: Governo RO