Detran retoma ações educativas noturnas na Capital

Com a mensagem “No trânsito, escolha a vida”, o Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia retornou neste fim de semana, 10 e 11, em Porto Velho, às atividades noturnas desenvolvidas pela Diretoria Técnica de Educação de Trânsito – Dtet, que tem como principal objetivo sensibilizar motoristas que frequentam bares e pontos de festas pré-carnaval a não misturarem bebida alcoólica e direção veicular.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha reforçou que as ações são importantes para manter a segurança no trânsito do Estado.

“O tema da campanha traz a importância da prudência nas ruas para se evitar acidentes: ‘No trânsito, escolha a vida!’. Neste Carnaval, divirta-se com responsabilidade e não misture álcool e direção”, alertou o governador.

Somadas as duas noites, foram visitados 17 bares e pontos de festas, com a abordagem de 1.761 pessoas, nos quais voluntários da Dtet, apresentavam ao público o número alarmante de sinistros ocorridos em 2021. “Foram registrados 7.905 sinistros, com 407 vítimas fatais, tendo como principal causa o fator humano, e a segunda; a mistura de bebida e direção. Todos precisam saber que a diversão só termina quando chegamos seguros em casa”, destacou o diretor da Dtet, Ruymar Pereira de Lima.

Gerente de um estabelecimento comercial em Porto Velho, Marcelo Cladson falou da importância da ação educativa do Detran. “É realmente um trabalho muito bom, porque incentiva as pessoas que estão bebendo a voltarem para casa em segurança. Bebida alcoólica não combina com direção, além de não ser seguro; pesa no bolso e cria problemas para terceiros, em caso de sinistro. Os educadores conseguem ilustrar isso muito bem aos nossos frequentadores”.

Abordado pela equipe de Educação de Trânsito, um dos diretores de um bloco de carnavalesco, Warner Antonio Pereira, disse que está acostumado a levar os amigos que participam do Carnaval, para casa em segurança. “Ver o trabalho do Detran conscientizando foliões sobre segurança, nos deixa satisfeitos. A consciência na hora da diversão é muito importante”, enfatizou enfatizou Warner Antonio.

MOTORISTA CAMARADA

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida lembra que, além das orientações sobre segurança, os voluntários da Dtet incentivam entre grupos de amigos que estejam bebendo, um seja escolhido para ser o “motorista camarada’, o qual não ingeriu bebida alcoólica, possa ao final da festa ser o condutor do veículo que levará o grupo em segurança para seus lares.

“Os que não possuem o motorista da rodada, devem utilizar o transporte alternativo, como o motorista de aplicativo ou táxi, e assim finalizar sua noite festiva em segurança”, orientou o diretor-geral.

As ações educativas do Detran fazem parte parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, criado pela Lei nº 13.614, de 11 de janeiro de 2018.



