Detran Rondônia alerta para atenção sobre leilão de veículos em site falso

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO alerta aos cidadãos sobre práticas criminosas associando o nome do órgão à falsa venda de veículos em leilão. Criminosos estão usando páginas na internet para suposta venda de veículos em leilão em nome da Autarquia.

O Detran/RO ressaltou que, os leilões realizados pelo órgão são elaborados pela Gerência de Leilões e divulgados em editais publicados no site oficial da Autarquia, no endereço eletrônico www.detran.ro.gov.br, e no site oficial de leilões, https://leilaoonline.detran.ro.gov.br.

Está aberto o edital nº 3/2023, acessível no link, https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/08/EDITAL-001-2023-DETRAN-RO.pdf, que trata de leilão eletrônico para a venda de 577 veículos conservados, entre carros e motocicletas. Os veículos já estão acessíveis para visitação desde segunda-feira (11), e segue até sexta-feira (22), nos pátios das Circunscrições Regionais de Trânsito – Ciretrans de Alvorada d’Oeste, Castanheiras, Costa Marques, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Urupá e Vale do Paraíso; e nos postos avançados de Ji-Paraná, Rondominas, Nova Londrina, São Domingos do Guaporé e Estrela de Rondônia.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes fez um alerta aos interessados para que, utilizem o “Manual de Procedimento para o Cadastro de Arrematantes“, a fim de garantir segurança dos usuários na participação do leilão, e assim, não caírem em golpes com sites falsos. O diretor técnico de veículos, Tiago Costa ressaltou ainda que, todos os procedimentos do leilão são realizados de forma online no site oficial do Detran/RO, com acesso identificado para efetuar os lances.

Fonte: Governo RO