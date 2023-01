Detran Rondônia alerta usuários sobre golpes praticados por meio das redes sociais

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia alerta a população sobre possíveis golpes praticados por estelionatários que se passam por funcionários da Autarquia, utilizando mídias sociais, como Facebook, Instagram e WhatsApp. É importante reforçar que o Detran/RO em nenhum momento manda mensagens, e-mails ou faz contato via WatsApp para qualquer pessoa oferecendo serviços.

O diretor-geral do Departamento de Trânsito, Paulo Higo Ferreira de Almeida, explica que, a modalidade de estelionato ocorre com golpistas, que se utilizam de fotos e nomes de servidores do Detran/RO, com imagens ou número de telefone clonado, oferecendo serviços escusos para pagamento de taxas e serviços, visando oferecer ‘facilidades’ aos usuários.

“Pedimos à população que fique atenta, já que nenhum dos nossos servidores está autorizado a ‘facilitar’ a aquisição de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, aquisição irregular de veículos, comprar ou vender veículos leiloados ou excluir multas de trânsito. É importante que para qualquer serviço referente a pagamento, os usuários devem procurar a Coordenadoria Metropolitana de Trânsito – Cometran, Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretrans, Postos Avançados – PA ou em nosso site oficial https://www.detran.ro.gov.br/” , destacou Paulo Higo.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca que, o Executivo Estadual trabalha sério no combate à corrupção, e lembra que o crime tem vitimado cidadãos e causando danos à imagem dos servidores, e consequentemente ao Detran/RO. “Por isso pedimos a todas as vítimas que denunciem o crime em uma Delegacia de Polícia e procure a Ouvidoria, através do site https://www.detran.ro.gov.br/acesso-a-informacao/ouvidoria/. A primeira atitude a ser tomada pela pessoa que foi vítima ou sofreu tentativa de fraude de qualquer natureza é entrar imediatamente em contato com a instituição financeira da qual faz parte e fazer o bloqueio da transação e tentar reaver o valor transferido e registrar o boletim de ocorrência na Polícia Civil”, orientou Marcos Rocha.

COMO ACONTECE O GOLPE?

Utilizando perfil falso, os estelionatários abordam as vítimas nas mídias sociais ou em aplicativos de mensagens, oferecendo vantagens na aquisição de veículos, CNH ou extinção de multas. Para garantir o “negócio”, exigem que o usuário faça o depósito de uma quantia em dinheiro, que gira em torno de R$ 1 mil e R$ 2 mil. Após o dinheiro ser compensando na conta do estelionatário, o perfil falso bloqueia a vítima, que nesse momento percebe o golpe aplicado.

COMO SE PROTEGER?

O Detran Rondônia tem investido em tecnologia, que oferece aos usuários serviços online e que não requer interferência de negociadores. “A emissão de multas, taxas de documentação e IPVA podem ser acessadas de forma segura no endereço eletrônico https://www.detran.ro.gov.br/”, assegurou diretor-geral.

Fonte: Governo RO