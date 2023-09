Detran Rondônia apresenta projeto de sinalização de trânsito durante audiência pública em Rolim de Moura

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia participou nesta semana de uma audiência pública na Promotoria de Justiça de Rolim de Moura, juntamente com a Prefeitura do município, vereadores, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sindicato dos motoboys e a sociedade civil organizada. O objetivo da audiência foi apresentar o Projeto Piloto de Sinalização de Trânsito para o município.

A apresentação foi realizada pelos engenheiros da Diretoria de Técnica de Engenharia de Tráfego – Ditet e se baseou nos estudos técnicos realizados pela Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest, durante os últimos meses. O projeto visa reduzir drasticamente os sinistros de trânsito no município.

Para o governador Marcos Rocha o trabalho integrado entre Detran e prefeituras, vai proporcionar uma maior efetividade nas ações que devem ter como prioridade o bem estar dos cidadãos rondonienses. “A parceria com o Detran é fundamental para o diagnóstico de um dos grandes gargalos que atinge a população que é o número de acidentes e o desejo do poder público em mudar essa realidade”, disse.

A promotora de Justiça, Maira de Castro Coura Campanha foi quem acompanhou as reuniões entre Ministério Público, Detran e prefeitura requerendo a parceria entre as entidades para regularização das normas de circulação, realização de campanhas educativas e implantação de sinalização na cidade.“A apresentação do projeto piloto tem o objetivo de esgotar de forma ágil o índice de sinistros com óbitos, lesões severas em Rolim de Moura. É a realização de um sonho e estamos confiante na adoção de medidas da engenharia por meio da análise de dados estatísticos do Detran”, avaliou.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes, destaca que a prefeitura se propôs a iniciar o projeto com recurso próprio para a execução da sinalização dos pontos mais críticos apontados pelo Detran no município. “Nossos técnicos estão disponíveis para tirar qualquer dúvida e subsidiar o que for necessário para que o projeto de sinalização de trânsito de Rolim de Moura seja efetivado” .

SINALIZAÇÃO

Segundo o coordenador do Reanest, Iremar Torres Lima o projeto piloto é composto por 26 pranchas feitos a partir de um estudo preliminar realizado pela equipe técnica da Ditet e Renaest no município, com medições de vias e mapeamento com base no anuário para identificar os pontos de maior incidência de sinistros. “Esse projeto tem por objetivo deixar um ponto de partida técnico para a Secretaria Municipal de Trânsito para que possam dar o primeiro passo rumo à redução de sinistros”, finalizou.

Fonte: Governo RO