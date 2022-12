Detran Rondônia comunica prazo para transferência de veículos de outros estados

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia comunica aos seus usuários sobre o prazo para receber a transferência de veículos de outros estados para Rondônia.

O diretor-geral do Detran, Paulo Higo Ferreira de Almeida explica que, considerando as peculiaridades dos processos de recadastramento, o serviço de transferência de veículos vai ficar suspenso no período de 16 a 30 de dezembro de 2022. “Esta medida se faz necessária para que tenhamos tempo hábil na conclusão dos processos no ano corrente, não gerando débitos de licenciamento e Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor – IPVA aos usuários no estado de origem”, ressaltou Paulo Higo.

O governador Marcos Rocha orienta a população a manter a documentação do veículo em dia. “A transferência do documento garante ao antigo dono que evite problemas como multas geradas em seu nome, mesmo que ele não esteja de posse do veículo”, explicou.

A coordenadora do Registro Nacional de Veículos Automotores – Renavam, Élida Regina Montecino Marques destaca que, as verificações de débitos e restrições junto ao Estado de origem é de responsabilidade do proprietário e comprador do veículo, e casos de extrema urgência deverão ser analisados e deliberados pelo chefe da unidade de atendimento. “Informamos que este procedimento está sendo adotado pela maioria dos departamentos estaduais de trânsito do País”, ressaltou a coordenadora .

Fonte: Governo RO