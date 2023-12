Detran Rondônia, exemplo de gestão de qualidade nas atividades de trânsito

Responsável pelas atividades de trânsito estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), com serviços de educação para o trânsito; fiscalização; habilitação de condutores; serviços para veículos e produção de estatísticas, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) tem executado suas atividades com qualidade, eficiência e transparência aos rondonienses.

ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

Com ações voltadas para estudantes da educação infantil, ensino fundamental e médio, educadores da Escola Pública de Trânsito (EPT) realizam, diariamente em todo Estado, atividades lúdicas e palestras com objetivo de educar crianças, adolescentes e jovens quanto à importância em obedecer ao Código de Trânsito Brasileiro.

PROJETOS

Com o projeto Condutor Legal, voluntários da EPT promovem paradas educativas. O projeto Motorista Camarada orienta os condutores de veículos e motos quanto à atenção ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), destacando comportamentos seguros no trânsito, tais como:

Um público de 523.291 pessoas foram alcançados em todo o Estado, com as ações da Escola Pública de Trânsito.

CURSOS E APERFEIÇOAMENTOS

Organizados em uma perspectiva multidisciplinar nos termos da Resolução Nº 789 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), priorizando conhecimento de temas como direção defensiva; relacionamento interpessoal; noções de primeiros socorros; respeito ao meio ambiente; convívio social e legislação de trânsito.

A EPT também ofertou cursos de formação e atualização de motoristas especializados, entre eles:

De janeiro a novembro, 2.060 profissionais foram contemplados pelos cursos ofertados pela EPT em Rondônia.

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Foram adotadas medidas para garantir segurança ao trânsito. A Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (Dtfat) realizou ações de fiscalização ordinárias: ostensiva; convencional; escolar; patrulhamento ostensivo; monitoramento perimetral; Duas Rodas, Uma só vida!, Quatro Rodas, Uma só vida!; e ainda operações especiais, como a Lei Seca e apoio logístico a grandes eventos. Foram 705 ações realizadas pela Dtfat de janeiro a novembro, totalizando a abordagem de 74.683 condutores.

HABILITAÇÃO

Os avanços da Diretoria Técnica de Habilitação (DTH) estão na implantação da Prova Prática de Direção Veicular – Digital em todo Estado; mudança de local para realização da Prova Prática de Direção Veicular das categorias A e B, passando para um local mais adequado e humanizado em Porto Velho; realização de Encontros Pedagógicos regionalizados e treinamentos Extraordinários – Reciclagem direcionada aos Centros de Formação de Condutores – CFCs com índice baixo; implantação da Central de Habilitação no site oficial do Detran/RO;investimento de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para aquisição de novas pranchas de elevação para melhorar a aplicação da prova prática de direção veicular – categoria A.

NÚCLEO DE CIRETRANS E POSTOS AVANÇADOS

Responsável em subsidiar o trabalho das 72 unidades do Detran, o Núcleo de Ciretrans e Postos Avançados realizou, juntamente às coordenadorias subordinadas, encontro virtual de Chefes de Ciretrans e Postos Avançados do Estado, de todas as unidades de atendimento do Detran/RO.

No 1° semestre de 2023, com a participação do diretor-geral e diretor adjunto, e apoio da Diretoria Técnica de Habilitação (DTH) foi realizada a inclusão dos serviços:

A chefe do Núcleo de Ciretrans e Postos Avançados, Danúbia Cristina de Almeida explicou que, no período de janeiro a novembro de 2023, o Departamento realizou 703.656 atendimentos.

INVESTIMENTOS

Contribuindo com a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários e servidores, a Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio (Direp) fez reforma nas Circunscrições Regionais de Trânsito de Alto Paraíso, Monte Negro, Alto Alegre dos Parecis, Vilhena, Alta Floresta e Campo Novo de Rondônia. Também foram reformadas as pistas de teste prático de direção veicular de Vilhena, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Alta Floresta d’Oeste, com investimento de mais de dez milhões de reais.

A municipalização do trânsito é outro importante investimento que o Detran tem aplicado, formando parcerias com os municípios a Diretoria Técnica de Engenharia de Tráfego (Ditet) têm celebrado convênios para implantação de sinalização horizontal e vertical, tornando o trânsito mais seguro com investimentos de mais de 2 milhões de reais.

OUVIDORIA-GERAL

Com apoio das Diretorias Gerais, Adjunta e Executiva, a Ouvidoria Geral do Detran/RO, destacou-se como um setor de grande valia para a participação social, contando com o envolvimento popular em suas demandas e manifestações, que de forma transparente, resultou em elogios quanto às práticas adotadas.

Desde maio, a Ouvidoria Geral do Detran tem executado diligências educacionais com os servidores, estagiários e colaboradores, buscando práticas inovadoras de gestão através de iniciativas direcionadas à melhoria na prestação de serviços públicos de qualidade, como:

Redução de gastos e geração de satisfação à sociedade, compreendendo campanhas de Combate ao Assédio Moral e Sexual,

Ouvidorias Itinerantes;

Concurso Ciretran Nota 10, realizando também pesquisas e monitoramento da qualidade no atendimento ao público e conscientização dos gestores quanto aos indicadores coletados pela Ouvidoria, visitas às Ciretrans e Postos Avançados, com atividades de escuta individual;

Palestras direcionadas ao Combate e prevenção de Assédio Moral e Sexual.

As ações aconteceram em parceria com a Corregedoria Geral do Detran, esclarecendo as dúvidas relacionadas ao tema e à legislação.

Humanizando o serviço público, a Ouvidoria Geral tem trabalhado para ser a voz e ajuda aos servidores, que são de valia e talento em lidar com todos os problemas que ocorrem no dia a dia. “Finalizamos as ações proporcionando um Café com a Ouvidoria, ação que orientou servidores do atendimento e administrativo sobre a saúde mental e os riscos do assédio no âmbito do trabalho, e concluímos o ano com a missão de transformar as Ouvidorias em espaços democráticos, promovendo a justiça social onde acolhemos pessoas, encaminhamos demandas e propomos simplificação e modernização de serviços”, ressaltou a ouvidora Geral do Detran/RO, Hellen Florêncio.

Fonte: Governo RO