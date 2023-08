Detran Rondônia garantiu diversão e educação sobre trânsito para crianças durante ação “Brincando nas Férias”

A Energisa realizou nesta segunda-feira, 31 de julho, mais uma etapa do Projeto Energisa nas Escolas, que tem como objetivo, disseminar informações importantes sobre os cuidados com a rede elétrica. Na ocasião foram contemplados com a ação os alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Mãe Margarida, situada no bairro Jardim Santana, em Porto Velho.

Conforme o técnico de Segurança do Trabalho da Energisa, Claudines Duarte, as mensagens são repassadas de maneira lúdica e divertida, para fácil compreensão por parte das crianças. “Nosso objetivo é mostrar para elas que as brincadeiras com pipas, por exemplo, devem ser realizadas com segurança, bem distante das redes elétricas e subestações. E caso as pipas fiquem presas nos fios de eletricidade ou caiam em locais energizados, jamais devem tentar pegar o brinquedo de volta”, explicou Claudines.

A diretora da escola, Maria Jucélia do Nascimento Lima, elogiou o projeto da Energisa, pois segundo ela, é fundamental que as crianças recebam, desde cedo, orientações sobre os cuidados com energia elétrica. “Elas aprendem na escola e ainda podem multiplicar essas dicas em casa, junto à família. São cuidados que elas vão levar para a vida toda”, disse a diretora.

O projeto é desenvolvido pela Energisa em todo o estado e desde a sua implantação, já contemplou mais de mil alunos. Neste mês de agosto, a ação será realizada Ariquemes, nas escolas Gessi Janes, no dia 09; Professor Venâncio, no dia 10; e Carmem Ioni, no dia 15.