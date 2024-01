Detran Rondônia lança campanha “Sua vida vale mais” para reduzir sinistros de trânsito em Porto Velho

Com o objetivo de reduzir os sinistros de trânsito em Porto Velho, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (Detran/RO) lança nesta quinta-feira (25), a Campanha Educativa “Sua vida vale mais”, às 10h, na Escola Pública de Trânsito (EPT), localizada na Rua Padre Chiquinho, nº 913, Bairro Pedrinhas. A campanha será realizada por meio da Escola Pública de Trânsito da Autarquia, onde as ações educativas serão executadas, principalmente nas vias que registraram mais sinistros em 2022.

Segundo a diretora da Escola Pública de Trânsito, Junaia Freitas, a campanha vai reforçar orientações aos usuários do trânsito para respeitar o limite de velocidade, usar capacetes e cintos de segurança adequados e não dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas.

De acordo com o diretor geral do Detran, Léo Moraes, a parceria entre as instituições que participam da campanha reforça o compromisso de todos com a preservação da vida. “Estamos intensificando as ações nos locais mais críticos, conforme os dados do anuário estatístico da Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (Renaest). Quase 90% dos sinistros são causados por fator humano, ou seja, significa que eles foram resultados da imprudência, desatenção e imperícia dos motoristas envolvidos. Portanto, o objetivo é orientar a população para que faça escolhas corretas e prudentes no trânsito, assumindo a responsabilidade por suas ações”, enfatizou.

As ações educativas da EPT fazem parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), ao qual a Autarquia aderiu em 2022. O Pnatrans se alinha às iniciativas da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Nova Década de Segurança no Trânsito, e com as políticas nacionais de trânsito e de mobilidade urbana; e estabelece metas para a redução de no mínimo 50% das taxas de mortes por grupo de habitantes e por grupo de veículos, no período de dez anos, de 2018 a 2028.



A campanha conta com o apoio e a parceria de diversas instituições, como a Diretoria Técnica de Fiscalização de Trânsito (DTFAT); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran); Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran); Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia (CBMRO); Comitê Municipal de Segurança Viária; Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa); Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu); e Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Fonte: Governo RO