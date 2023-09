Detran Rondônia promove ações educativas alusivas à Semana Nacional de Trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO, por meio da Escola Pública de Trânsito – EPT, vai realizar em setembro diversas ações educativas alusivas à Semana Nacional de Trânsito – SNT. O tema deste ano é “No trânsito, escolha a vida”. As ações acontecem em parceria com instituições que integram o Sistema Nacional de Trânsito – SNT em Rondônia. Oficialmente a solenidade de abertura da SNT vai acontecer dia 15, às 8h, no auditório do Ministério Público – MPRO em Porto Velho.

O governador Marcos Rocha destacou a importância da colaboração entre as instituições que participam da SNT, que tem o objetivo de alertar sobre os perigos no trânsito e outros riscos à saúde dos cidadãos. “É uma oportunidade para intensificar os trabalhos de sensibilização e instrução à população sobre a relevância dos cuidados que devem ser tomados no trânsito, prevenindo sinistros e preservando vidas”, frisou.

ATIVIDADES DIVERSIFICADAS

O diretor da Escola Pública de Trânsito, Renato Ramalho explicou que, a proposta da Autarquia é realizar atividades diversificadas e simultâneas nos municípios que chamem atenção da sociedade, como simulação de socorro a sinistrados no trânsito, paradas educativas, pit stops e palestras lúdicas. As ações estão planejadas para acontecer em escolas, em vias importantes dos municípios e locais bem frequentados pela população, com apoio de parceiros, como a Polícia Rodoviária Federal – PRF, Núcleo de Operações Aéreas – NOA e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu.

Conforme o diretor da EPT, as datas comemorativas em setembro alusivas ao trânsito terão ações especiais planejadas para acontecer simultaneamente, nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé, Espigão do Oeste e Cerejeiras.

O diretor-geral do Detran, Léo Moraes informou que, as ações que o Departamento executa têm a finalidade de educar, conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da mudança de atitude. “Esperamos que as pessoas adotem novos comportamentos, valorizando a vida e, assim, seja possível reduzir o elevado número de lesões e mortes causadas pelos sinistros de trânsito no Brasil”, pontuou.

SNT

Segundo o artigo 326 do Código Brasileiro de Trânsito – CTB, a Semana Nacional de Trânsito – SNT é celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, com o objetivo de conscientizar todos os envolvidos no trânsito, seja como motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.

A SNT está voltada para orientação, sensibilização do público, seja sobre a legislação ou comportamentos no trânsito, com propósito de preservar vidas, por meio de ações de conscientização voltadas para educação, engenharia e fiscalização de trânsito, seguindo as recomendações contidas no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans.

Fonte: Governo RO