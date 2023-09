Detran Rondônia realiza abertura da Semana Nacional de Trânsito em Porto Velho na sexta-feira,15

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran/RO, por meio da Escola Pública de Trânsito – EPT, realiza nesta sexta-feira, a solenidade de abertura da Semana Nacional de Trânsito – SNT no auditório do Ministério Público – MP/RO, em Porto Velho. A cerimônia vai contar com a presença de representantes da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO e Polícia Rodoviária Federal -PRF, e é aberta ao público.

Regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, a Semana Nacional de Trânsito acontece anualmente no período de 18 a 25 de setembro com ações em todo o país. Em Rondônia, as ações serão executadas em parceria com órgãos estaduais, federais, municipais e iniciativa privada. O Governo de Rondônia tem trabalhado em favor da segurança de seus cidadãos. Para o governador do Estado, Marcos Rocha, “as ações que colaboram com a segurança no trânsito também favorecem o bem-estar dos cidadãos. O Governo de Rondônia tem desenvolvido ações importantes com objetivo de alertar e conscientizar a população sobre a responsabilidade e segurança no trânsito”, disse.

O diretor da EPT, Renato Ramalho ressaltou que, “durante a Semana Nacional de Trânsito, a Escola Pública de Trânsito intensifica as ações educativas com o objetivo de conscientizar motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas e pedestres quanto à responsabilidade de cada um na segurança e paz no trânsito”.

VIDA

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes explicou que, o tema “No trânsito, escolha a vida”, definido pelo Conselho Nacional de Trânsito – Contran, chama a atenção para a responsabilidade que devemos ter nas escolhas que fazemos quando estamos no trânsito, como, por exemplo, usar equipamentos de segurança; não dirigir sob efeito de álcool; respeitar as leis de trânsito; enfim, boas práticas salvam vidas no trânsito.

“A campanha mostra a importância da mudança de atitude, evidenciando que cada um é responsável pela segurança de todos e, por isso, deve perceber os riscos e proteger a própria vida e dos demais ao nosso redor. Mediante a realização de ações educativas, o Detran/RO espera que as pessoas adotem novos comportamentos valorizando a vida e, que seja possível reduzir o número de lesões e mortes causadas pelos sinistros de trânsito”, concluiu Léo Moraes.

Fonte: Governo RO