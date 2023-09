Detran Rondônia realiza Semana Nacional de Trânsito com o tema “No trânsito, escolha a vida”

Com a mensagem “No trânsito, escolha a vida”, o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran realiza a abertura da Semana Nacional de Trânsito – SNT, com a participação de funcionários e gestores da Autarquia, e autoridades da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes de Porto Velho – Semtran e Ministério Público de Rondônia – MPRO.

Na solenidade de abertura, ocorrida no auditório do MPRO em Porto Velho, o diretor-geral do Detran, Léo Moraes ressaltou sobre a importância do trabalho em parceria entre os órgão de trânsito, dos sistema de saúde e educação, já que os resultados são colhidos por todos. “Estamos empenhados em fazer com que a SNT deste ano alcance o maior número possível de pessoas no Estado. Sensibilizar significa envolver as pessoas no processo, afinal, cada um tem a sua parcela de responsabilidade para reduzir mortes nas vias”, destacou o diretor.

O governador Marcos Rocha destacou que, as ações realizadas para redução do número de sinistros de trânsito são prioridade para o Detran Rondônia. “Uma das maneiras de salvar vidas no trânsito, além da consciência individual, é tornar nossas ruas mais seguras, e esse investimento está acontecendo nos municípios rondonienses, por intermédio de convênios entre a Autarquia e prefeituras”.

O diretor da Escola Pública de Trânsito – EPT, Renato Ramalho frisou que, a mensagem da Semana Nacional de Trânsito deste ano faz uma reflexão sobre o comportamento de cada um em favor da vida. “As ações educativas estão sendo executadas em todo estado de Rondônia, em prol da mudança de comportamento de todos que fazem parte do trânsito. E apesar de não termos como mensurar os desfechos das nossas ações, sabemos que a educação resulta positivamente para a mudança do comportamento agressivo para atitudes de empatia”.

A coordenadora da Rede Estadual de Urgência e Emergência, Carina Souza apresentou dados de atendimento hospitalar nos últimos três meses, enfatizando sobre o comportamento violento e imprudente que, diariamente tem ceifado vidas no trânsito, “Em 2022, ocorreram 18.129 sinistros em Rondônia, destes 11.950 foram com vítimas, o que demonstra o impacto que estes números trazem para a saúde pública. “Impactos sociais, pois são pessoas em tempo produtivo de vida que param de trabalhar, o que resulta no impacto econômico e social também para familiares”, evidenciou.

SNT

Celebrada de 18 a 25 de setembro, promove uma reflexão sobre a importância de promover a segurança no trânsito, envolvendo sociedade e órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito.

A Escola Pública de Trânsito do Detran/RO vai realizar durante a Semana Nacional de Trânsito; atividades diversificadas e simultâneas nos municípios que chamem atenção da sociedade, como simulação de socorro, paradas educativas, pit stops e palestras lúdicas. As ações estão planejadas para acontecer em escolas, em vias importantes dos municípios e locais bem frequentados pela população, com apoio de parceiros, como a Polícia Rodoviária Federal – PRF, Núcleo de Operações Aéreas – NOA e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu.

Conforme o diretor da EPT, as datas comemorativas em setembro alusivas ao trânsito terão ações especiais, planejadas para acontecer simultaneamente, nos municípios de Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé, Espigão do Oeste e Cerejeiras.

Fonte: Governo RO