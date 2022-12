Detran Rondônia vai receber em Brasília o Prêmio Destaque Senatran, dia 8

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia vai receber nesta quinta-feira, 8, em Brasília, o Prêmio Destaque Senatran. A solenidade vai ter a participação do diretor-geral da Autarquia, Paulo Higo Ferreira de Almeida.

O Detran Rondônia foi indicado ao prêmio, por meio do projeto piloto desenvolvido em parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, que através dos dados estatísticos da Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest, propõe o diagnóstico, sensibilização, confecção de projetos e captação de recursos aos municípios do Estado de Rondônia, com vistas à elaboração e execução de projetos sustentáveis de segurança, trânsito e mobilidade urbana, promovendo a gestão dessas políticas e formas para o financiamento mediante entidades financeiras, visando trazer eficiência no desenvolvimento do tráfego e, por consequência, reduzir mortes e acidentes de trânsito no Estado de Rondônia, tendo como parâmetro o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans.

IMPORTÂNCIA DA PREMIAÇÃO

O diretor-geral, Paulo Higo Ferreira de Almeida destaca a indicação do Prêmio Senatran, como momento ímpar para o órgão. “Trabalhamos com seriedade e responsabilidade no que diz respeito à redução do número de sinistros de trânsito, e este prêmio só demonstra que estamos no caminho certo”, disse o diretor-geral.

“Somos gratos aos nossos servidores que acreditaram nessa proposta. Estamos iniciando uma verdadeira transformação no modo de atuação da Autarquia. Seremos, efetivamente, protagonistas na segurança viária e mobilidade urbana! Agradecemos o apoio do governador Marcos Rocha aos projetos inovadores que estamos propondo à sociedade!”, comemorou Paulo Higo Ferreira.

O Prêmio Senatran faz parte das ações realizadas pelo Ministério da Infraestrutura e da Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, e objetiva contribuir com a Nova Década Mundial de ações para segurança no trânsito, e com alcance dos objetivos do Pnatrans, para a diminuição dos números alarmantes de vítimas que perdem a vida em acidentes de trânsito.

Fonte: Governo RO