DF: aeroporto e rodoviária apresentam dicas para uma viagem tranquila

Aeroporto e rodovias do Distrito Federal já vivem o aumento de fluxo comum nos últimos dias do ano, quando muitas pessoas pegam avião ou ônibus para encontrar seus entes ou amigos queridos. A expectativa é de que, apenas o Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, cerca de 10 mil pessoas embarquem para outros estados entre os dias 23 e 24 de dezembro, chegando a 34 mil passageiros até o dia 26. .

Já no Aeroporto de Brasília, a movimentação total projetada para dezembro supera 1,3 milhão de passageiros, fluxo 5% maior do que em 2021; porém 11% inferior ao registrado em 2019, antes de a pandemia chegar no país, conforme informado pela concessionária do aeroporto, Inframerica.

O Aeroporto de Brasília é o segundo mais movimentado do Brasil, e um dos principais centros de conexão de voos, por auxiliar na interligação das capitais com o interior do país. Segundo a Inframerica, cerca de 40% dos passageiros usam o terminal para fazer conexões. Inclusive duas das principais companhias aéreas instalaram nele seus hubs, que são os centros de distribuição de passageiros.

No caso do terminal rodoviário, os principais destinos são Rio de Janeiro, Anápolis, Belo Horizonte, São Paulo, mas é também significativo o número de partidas para os estados das regiões Sul e Nordeste. Para dar conta dessa demanda, serão disponibilizados 120 ônibus extras. “Caso seja necessário, mais carros podem ser colocados em operação”, informa o Consórcio Novo Terminal referindo-se a uma das operações especiais adotadas pela gestão da rodoviária interestadual.

Dicas para uma viagem tranquila

Tanto a gestora da rodoviária como a concessionária aeroportuária apresentaram, à Agência Brasil, uma lista de recomendações para que os viajantes evitem surpresas desagradáveis em meio aos deslocamentos.

Deslocamento aéreo

– A Inframerica orienta os passageiros a chegarem no aeroporto com 2h de antecedência para voos domésticos e 2h30 para voos internacionais;

– Para agilizar o processo na fila de raio-x, o passageiro deve retirar todos os objetos metálicos que estiver carregando – cintos, relógios, chaves, moedas e celulares. Notebooks também devem ser retirados de malas e mochilas e depositados nas caixas plásticas para inspeção;

– Vale lembrar que alguns itens são proibidos na bagagem de mão, como objetos cortantes ou perfurantes. Para evitar o descarte dos objetos no canal de inspeção, transporte-os em sua bagagem despachada;

– Com relação a quantidade, volume e peso de bagagens de mão, vale confirmar com a sua companhia aérea as regras para não precisar despachar a bagagem quando estiver embarcando. Este processo pode atrasar o voo;

– Os horários de pousos e decolagens podem ser acompanhados pelos monitores espalhados pelo terminal, pelo site ou pelo aplicativo do aeroporto;

– No caso de viagem ao exterior, fique atento à validade do seu passaporte e aos vistos necessários para a viagem. Alguns países possuem regras de acesso específicas por causa da covid-19;

– Para embarcar é necessário apresentar documento com foto. São aceitos: passaportes, carteiras de identidade, carteiras de motoristas e carteiras de trabalho. O documento digital também é aceito;

– Fique atento a documentação e a autorização para viajar com menores de 16 anos;

– Objetos esquecidos e perdidos no aeroporto são enviados ao Achados e Perdidos. No caso do Aeroporto de Brasília, a sala fica localizada próximo ao balcão de pagamento de estacionamento. O telefone de contato é o (61) 3214-6109. Objetos esquecidos dentro das aeronaves são de responsabilidade das companhias aéreas;

– Malas e bagagens de mão devem estar sempre acompanhadas de seus donos. Por motivos de segurança, não deixe seus pertences desacompanhados;

– O conteúdo das malas é de responsabilidade do passageiro. Fique atento, pois transportar objetos de terceiros pode ser um risco;

– Em caso de dúvidas, procure os funcionários da concessionária aeroportuária no balcão de informações;

– Ao optar por transporte por aplicativo ou táxi, preste atenção ao embarcar. O serviço de táxi possui uma área própria e credenciada para o serviço no aeroporto. Motoristas de aplicativo não abordam passageiros. As corridas devem ser feitas pelo sistema da empresa no celular. Confira a placa e o nome do condutor do veículo antes de embarcar. O embarque em transporte por aplicativo é feito em uma área especial para isso.

Deslocamento terrestre

– Para ter a garantia de que sua viagem não passará por nenhum imprevisto, opte pelo transporte rodoviário regular. Somente ao embarcar nos terminais rodoviários oficiais os passageiros viajam com total segurança, por meio de viações regulares que podem assegurar todos os direitos garantidos em lei, evitando, inclusive, riscos de cancelamento de viagem em cima da hora;

– Terminais regulares possuem postos da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), e por isso as linhas regulares passam por fiscalizações constantes. O passageiro ainda pode desfrutar de amplas áreas de espera e verdadeiros centros de conveniência com restaurantes, lojas,

serviços e várias outras comodidades;

– Caso não seja possível realizar a compra online, antes de se deslocar ao terminal rodoviário entre em contato com a empresa de ônibus que deseja contratar para checar a disponibilidade de passagens e opções de datas e horários;

– Caso apresente algum sintoma relacionado à covid-19, entre em contato com a empresa e remarque a sua viagem. O passageiro rodoviário tem prazo de até um ano para remarcar a data da sua passagem;

– Todos os passageiros, até mesmo as crianças, devem apresentar documento de identificação original e com foto;

– O embarque de menores de 16 anos para viajarem desacompanhados ou com terceiros requer autorização. Para informações, acesse: www.tjdft.jus.br, em Informações / Infância e Juventude/ Autorização de Viagem;

– São permitidas bagagens de até 30 kg no bagageiro e até 5 kg de bagagem de mão, desde que não interfira no conforto dos demais passageiros. Recomendamos que identifique as bagagens com etiqueta contendo nome completo e telefone;

– É importante que o passageiro chegue ao terminal com pelo menos 30 minutos de antecedência em relação ao horário marcado na passagem;

– A remarcação e o reembolso da passagem são feitos com até 3 horas de antecedência, diretamente com a empresa de ônibus.