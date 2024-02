DF vacinou quase 10 mil crianças contra a dengue em quatro dias

O Distrito Federal aplicou 9.895 doses da vacina contra a dengue em crianças de 10 a 11 anos desde a última sexta-feira (10), quando a imunização começou. De acordo com o governo do Distrito Federal (GDF), apenas nesta segunda-feira (12), 2.091 crianças foram imunizadas na rede pública contra a doença.

Em nota, o GDF informou que as 15 unidades básicas de saúde (UBS) destinadas à vacinação seguem em funcionamento durante todo o carnaval, com dez locais atendendo a partir das 8h e outros cinco, a partir das 13h.

Para receber as doses, as crianças devem comparecer à unidade acompanhadas dos pais ou responsáveis, com documento de identificação e caderneta de vacinação em mãos. Pessoas diagnosticadas com dengue devem aguardar seis meses para iniciar o esquema vacinal, que consiste em duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Confira os locais de vacinação contra a dengue no Distrito Federal:

– UBS 2 Asa Norte

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: EQN 114/115

– UBS 1 Cruzeiro

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: SHCES 601, Lote 01, Cruzeiro Novo

– UBS 2 Sobradinho II

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: Rodovia DF-420, Complexo de Saúde, Setor de Mansões, ao lado da UPA Sobradinho

– UBS 5 Planaltina – Arapoanga

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: Quadra 12 D, Conjunto A, Área Especial Arapoanga

– UBS 3 Paranoá

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: Quadra 2, Conjunto 6, Área Especial 4, Paranoá Parque

– UBS 1 Jardins Mangueiral

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: Praça de Atividades 2

– UBS 5 Gama

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: Quadra 38, Área Especial

– UBS 1 Santa Maria

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: QR 207/307 Conjunto T

– UBS 2 Guará

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: QE 23, Área Especial

– UBS 1 Riacho Fundo I

Horário de vacinação: das 8h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: QN 7, Área Especial 9

– UBS 6 Taguatinga

Horário de vacinação: das 13h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: Setor C Sul, AE 01

– UBS 2 Samambaia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: QS 611

– UBS 3 Ceilândia

Horário de vacinação: das 13h às 17h – terça-feira (13)

Endereço: QNM 15 Lote D

O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a vacinar contra a dengue pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Goiás já recebeu as doses distribuídas pelo Ministério da Saúde e deve iniciar a imunização dessa mesma faixa etária, crianças de 10 a 11 anos, na próxima quinta-feira (15) em 51 municípios selecionados pela pasta.

O Ministério da Saúde informou que 521 municípios de 16 estados, além do Distrito Federal, foram selecionados para a campanha a partir de fevereiro. As cidades compõem um total de 37 regiões de saúde que, segundo a pasta, são consideradas endêmicas para a doença.

>> Saiba quais cidades terão vacinação

O Brasil já registra 512.353 casos prováveis de dengue desde o início de 2024. Foram contabilizados ainda 75 óbitos pela doença, enquanto 340 mortes estão sendo investigadas.

Fonte: EBC SAÚDE