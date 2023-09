“Dia ‘D’ da Vacinação Contra Raiva de Cães e Gatos” em Porto Velho acontece neste sábado, 30

Neste sábado (30), será realizado na área urbana de Porto Velho o “Dia ‘D’ da Vacinação Contra a Raiva de Cães e Gatos”. Os postos de vacinação serão distribuídos em 106 pontos diferentes, geralmente em escolas da rede pública, em todas as regiões da capital.

Na zona Rural a vacinação começou em meados de julho, mas por se tratar do maior município do Estado, que envolve uma logística mais complexa, a programação vai se estender ao longo do mês de outubro. Até o momento foi realizada a vacinação antirrábica canina e felina na Colônia Viçosa e nos distritos de Jacy-Paraná, Nova Califórnia, Extrema e União Bandeirantes.

Para o interior do Estado a Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa orientou as secretarias municipais de saúde para que façam seus próprios calendários, de acordo com a disponibilidade e condições de mobilidade de cada município.

DOENÇA INFECCIOSA

A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com alta taxa de letalidade de aproximadamente 100%. Por esse motivo é de extrema importância para saúde pública.

Contudo, é uma doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitido por cão e gato) pela existência de medidas eficientes de prevenção, como a vacinação humana e animal, a disponibilização de soro antirrábico humano e a possibilidade de bloqueios de foco, entre outras. A transmissão se dá através da saliva de animais infectados (mamíferos), principalmente por mordeduras, arranhaduras e lambeduras de animais domésticos (cães, gatos) e animais silvestres (morcegos).

LUTA CONTRA A RAIVA

O dia 28 de setembro é uma data instituída pela Aliança Global para o Controle da Raiva – GARC e reconhecido pela Organização Mundial da Saúde – OMS, data essa que promove a luta contra a ‘raiva’, conscientização sobre sua prevenção, bem como comemora conquistas dos anos anteriores. Neste ano foi instituído pela Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS o lema: “Todos por 1, uma saúde por todos”, evidenciando assim a necessidade de concretizar uma abordagem intersetorial e multidisciplinar. De acordo com o diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, o Núcleo de Risco Biológico – NRB da Gerência Técnica da Vigilância em Saúde Ambiental, está acompanhando e assessorando os 52 municípios em conjunto com as Gerências Regionais de Saúde – GRSs, explicou.

A coordenadora estadual do Programa de Vigilância e Controle da Raiva, Ana de Nazaré Silva de Nascimento, afirmou que a vacinação é o meio mais eficaz de prevenção. “Apesar de o Estado não ter casos de raiva humana desde o ano de 2004; raiva canina desde 2007 e a raiva felina desde 2002; mesmo assim, ainda há a circulação do vírus rábico em morcegos hematófagos e não hematófagos”, detalhou. Ana de Nazaré ressaltou ainda que, o Estado tem pactuado a vacinação de 80% da população canina estimada, visando assim promover uma barreira imunológica na população canina e felina de Rondônia. No ano passado a campanha atingiu 72,06% da meta, e neste ano espera alcançar 80%, com a vacinação em todos os municípios.

Clique e confira os pontos de vacinação: https://semusa.portovelho.ro.gov.br/artigo/41465/dia-d-vacinacao-antirrabica-acontece-neste-sabado-30-em-106-pontos-da-capital

Fonte: Governo RO