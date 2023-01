Dia D de vacinação para cães e gatos será no próximo dia 15 de outubro em Porto Velho

Animais a partir dos três meses de idade devem ser imunizados

O Dia D de vacinação contra a raiva animal será realizado no próximo dia 15 de outubro, das 8h às 17h, em 107 postos de imunizações espalhados por todas as regiões de Porto Velho.

Devem ser vacinados cães e gatos a partir dos três meses de idade. É importante levar a carteirinha de vacina do pet, mas caso não tenha, mesmo assim o animal será vacinado e uma nova carteirinha será emitida.

Edson Cruz, biólogo e gerente da Divisão de Controle de Zoonoses em Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa que a raiva é uma doença muito perigosa e sua letalidade no animais é 100% é quase 100% em humanos, por isso a importância de manter os animais de estimação vacinados.

“Na literatura existem apenas dois casos de pessoas que sobreviveram à doença, porém, cheias de sequelas. É uma doença extremamente grave. O meio de prevenir a raiva é manter os animais domésticos vacinados”, alertou.

Ainda conforme o gerente da DCZADS, cães e gatos são possíveis fontes de infecção para o homem, após se infectar através de contatos com animais silvestres. “O ciclo da doença se mantém na floresta porque a gente não tem como vacinar todos os animais que vivem ali. O ciclo aéreo também, por meio dos morcegos. O importante é manter cães e gatos sempre vacinados”, enfatizou.

PONTOS FIXOS

Caso alguém não consiga levar o pet para receber a antirrábica no dia 15 próximo, Edson informa que a vacina é fornecida o ano todo pela DCZADS, localizada na Av. Mamoré, 1120, no bairro Cascalheira, na zona Leste da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Semusa também disponibiliza um trailer no Parque Circuito, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), localizado na avenida Lauro Sodré, 2983, no bairro Nacional, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, onde os animais podem ser imunizados contra a raiva.

VACINAÇÃO DOMICILIAR

Para as Organizações Não Governamentais (ONGs) e as pessoas que têm dez ou mais animais, a Prefeitura disponibiliza a vacinação domiciliar. É necessário ligar para o telefone, ou enviar mensagem via WhatsApp, (69) 98473-6712 e fazer o agendamento, informar a quantidade de pets e o endereço completo para que no dia marcado a equipe chegue ao local e realize o atendimento.

Nos próximos dias serão divulgados os pontos de imunização disponíveis no Dia D.

Texto: Augusto Soares

Foto: Leandro Morais e Glaidson Mendes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)