DIA DA ÁRVORE Prefeito Hildon Chaves participa de plantio de ipês amarelos na sede da Emeron

Prefeito destacou a importância da arborização para melhoria da qualidade de vida na cidade

O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, participou na manhã desta quinta-feira (21), na Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron), de um plantio simbólico de mudas de ipê amarelo nos arredores do prédio sede da entidade. O evento alusivo ao Dia da Árvore, contou com a parceria da prefeitura da capital, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

“Porto Velho é uma cidade no seio da Amazônia, mas com poucas árvores. Por isso, essa iniciativa da Emeron, em parceria com a Sema, é importante para despertar nos servidores e na sociedade, a necessidade de arborização e a importância das árvores para a melhoria do clima e a redução do calor”, disse o prefeito.

O diretor-geral da Emeron, desembargador Raduan Miguel, recepcionou o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama e deputada estadual Ieda Chaves, do secretário da Sema, Robson Damasceno, e do secretário geral de Governo, Fabricio Jurado.

“É uma ação pedagógica, afinal somos uma escola. Escolhemos o ipê amarelo, pois é uma árvore linda e que simboliza o Brasil e produz um excelente sombreamento. Nos arredores da Emeron, já temos o ipê rosa e com essas 29 mudas de ipê amarelo, não tenho dúvida que o prédio vai ficar um dos mais bonitos da capital, na época da florada”, observou o desembargador.

O secretário da Sema disse que, além das 29 mudas de ipê amarelo para o plantio nos arredores da Emeron, a pasta também disponibilizou 100 mudas para a distribuição com a população. O prefeito e o desembargador fizeram a entrega de algumas delas aos motoristas que passaram em frente à Emeron. “É uma ação importante, precisamos criar uma cultura de plantio de árvores em ruas, avenidas e nos quintais”, disse o prefeito.

ESCOLA

Alunos do 5º ano da Escola Municipal Padre Chiquinho, do bairro Areal, foram convidados e se juntaram aos servidores mais antigos da Emeron para o plantio das mudas de ipês. O aluno Elyahu Alves, de 10 anos, fez um breve discurso, ressaltando a importância das árvores. “Mais árvores, representam mais vida. Não podemos derrubar e nem queimar as florestas. É um compromisso de todos nós cuidarmos do meio ambiente”, destacou Elyahu.

ADOTE O FUTURO

A atividade na Emeron marca o início da campanha “Adote o Futuro”, também organizada pela Escola com foco na educação ambiental, contribuindo para um futuro mais saudável para as próximas gerações. Para tanto, serão disponibilizadas duas mil mudas para adoção em diversos órgãos que compõem a Ecoliga de Rondônia.

Além da Emeron e TJRO, participam da campanha a Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual.

31 MIL MUDAS

Hildon Chaves anunciou que no próximo dia 17 de outubro, haverá o plantio da maior floresta urbana da capital, com 31 mil mudas, de mais de 30 espécies de árvores, incluindo algumas frutíferas. A meta é fazer esse plantio em menos de 30 minutos, alcançando o recorde mundial.

O evento será coordenado pela Sema, em parceria com a Ecoporé. A área plantada será de 25 hectares, ao lado da avenida Santos Dumont, a nova via urbana que ligará as avenidas Prefeito Chiquilito Erse e Governador Jorge Teixeira.

Quem estiver interessado em participar do plantio, deve confirmar participação através de formulário ou pelo telefone: (69) 99227-7448. Mais informações, esclarecimento de dúvidas ou detalhes da participação no evento podem ser obtidos junto à Sema.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO