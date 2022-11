Dia da Bandeira é comemorado em Rondônia em homenagens ao símbolo brasileiro

O maior símbolo de todos os brasileiros, a bandeira verde e amarela, brada diariamente as memórias de que o País foi construído a várias mãos. Sua rica história traz à tona emoções patrióticas cada vez mais pujantes.

O Governo de Rondônia comemora neste dia 19 de novembro, o Dia da Bandeira, manifestando as honrarias do País. No Palácio Rio Madeira, sede do Governo do Estado, a Bandeira, um dos símbolos nacionais do Brasil, mantem-se firme representando “A grandeza da Pátria nos traz”, como define trecho do Hino da Bandeira.

A reflexão que se faz ao estandarte verde e amarelo remete ao Hino da Bandeira, composto por Olavo Bilac remonta ao símbolo augusto da paz. “As cores de nossa bandeira e a sonoridade do hino a ela, nos transborda de emoção e alegria de sermos brasileiros”, pontua o governador Marcos Rocha.

A data que faz homenagem à Bandeira Nacional foi criada exatamente em 19 de novembro de 1889, pelo Decreto n° 4, dias após a Proclamação da República. O objetivo principal é evocar os ideais, as aspirações e as crenças comuns, com herança duradoura, que os cidadãos brasileiros devem conservar, desenvolver, aperfeiçoar e transmitir aos brasileiros sucessores.

O Dia da Bandeira afirma a independência de um povo, ao mesmo tempo em que alimenta sonhos e vivifica esperanças, nas cores verde, amarela, azul e branca, que identificam também a riqueza, a exuberância da terra e o propósito pacífico de seus filhos brasileiros, com o lema nacional “Ordem e Progresso”.

Fonte: Governo RO