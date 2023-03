DIA DA MULHER – Participação feminina marca o trabalho desenvolvido pela saúde municipal de Porto Velho

Local faz parte das Rotas Ferroviária e Cultural do projeto “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros”

Um dos principais pontos turísticos de Rondônia e símbolo que estampa a bandeira da cidade de Porto Velho, a praça das Três Caixas D’Águas vai passar por um processo de revitalização, com o intuito de valorizar um dos principais cenários histórico e cultural da capital.

A obra, que está sob o comando da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), envolve parceiros da iniciativa pública e privada e será executada em duas etapas: a primeira, contará com a reforma dos muros, bancos, instalação de iluminação e de um painel de cerâmica, feito pelo artista plástico porto-velhense Bruno Souza.

O painel contará a história dos naufrágios que ocorriam com embarcações no rio Madeira, principalmente no trecho encachoeirado, sendo uma das principais razões da construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e, assim, surgindo a cidade de Porto Velho.

“A obra pretende se comunicar com o espaço histórico, valorizando a memória deste patrimônio”, destacou a secretária da Semdestur, Glayce Bezerra.

A reforma foi viabilizada através de cedência do espaço pelo Governo do Estado de Rondônia ao Município, que apresentou um projeto de manutenção e instalação do ponto turístico.

“Hoje damos um passo importante na revitalização dess símbolo que é a Praça das Três Caixas d’Água. Ficamos felizes em iniciar a primeira fase desse projeto, após tanto tempo dedicado para regularizar a documentação do espaço. Algo que nunca havia sido feito por nenhuma gestão” destacou Glayce Bezerra.

PAISAGISMO

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) também está integrada no projeto de revitalização do espaço, por meio do trabalho de paisagismo e da reforma dos bancos. “O projeto conta com o engajamento de várias secretarias, pois é importante esse alinhamento e parceria para melhorar ainda mais a cidade de Porto Velho. A Sema executará todo o projeto de paisagismo e também cuidaremos das melhorias dos bancos da praça. Esse importante símbolo da nossa cidade, em breve, estará ainda melhor”, destacou Alexandro Pincer, secretário da Sema.

ILUMINAÇÃO

Já o projeto de iluminação do espaço, será executado pela Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), o que vai garantir mais segurança a quem visita o local, além de iluminar o painel de cerâmica que será instalado.

PONTO HISTÓRICO

Por se tratar de um ponto histórico, todo o processo será acompanhado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que autorizará e fiscalizará as modificações no espaço. ” A praça das Três Caixas D’Água fazem parte do conjunto da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ou seja, pertencem ao patrimônio cultural do povo brasileiro”, ressaltou Mônica Castro de Oliveira, superintendente substituta do Iphan.

PARCERIA

O projeto é desenvolvido pela Semdestur, em parceria com a Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), Secretaria Municipal de Obras (Semob), Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e pelo grupo Dismonza Tintas, que fará a doação das tintas que serão utilizadas na revitalização da praça.

A Praça das Três Caixas D’Água faz parte das Rotas Ferroviária e Cultural, dentro do ordenamento turístico feito pela Semdestur no projeto “O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros.

Texto: Semdestur

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO