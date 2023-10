DIA DAS CRIANÇAS – Festa promovida pela Prefeitura de Porto Velho reúne multidão

7ªedição do evento foi realizada na recém aberta avenida Santos Dumont, com sorteio de cerca de 1.600 bicicletas e diversas atrações

Uma verdadeira multidão participou, na quinta-feira(12), da celebração do Dia das Crianças, organizada pela Prefeitura de Porto Velho, em conjunto com o gabinete da deputada estadual e primeira-dama, Ieda Chaves, junto com empresas e parceiros. Com muitas atrações, pelo 7º ano consecutivo ocorreu o tradicional sorteio, com cerca de 1.600 bicicletas distribuídas para as crianças.

A festa, que faz parte do calendário oficial de eventos da capital, ocorreu na avenida Santos Dumont, via recém aberta pela prefeitura, que interliga, através da nova avenida Décio Bueno, a zona Norte pela Rio Madeira, até a passarela do Espaço Alternativo. Diversas atrações animaram o público, como os palhaços Bozó & Lelé, a Kira Garcez, a cantora rondoniense Gabriê, além de pula-pula, brinquedos infláveis com monitores, e recreações levadas pela Rua de Lazer, promovida pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes).

“É a festa das crianças, das famílias e é muito bom ver a nova Avenida Santos Dumont cheia de gente, pois aqui serão realizados os grandes eventos a partir de agora. Celebramos o futuro quando cuidamos das crianças e essa festa é de paz, com amor, respeito, diversão e muita alegria”, destacou o prefeito.

A mobilização das secretarias municipais de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), de Saúde (Semusa), de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), de Obras e Pavimentação (Semob), de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), além da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), contribuíram para o sucesso do evento.

O deputado federal Maurício Carvalho, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, o secretário-geral de Governo (SGG), Fabricio Jurado, participaram do evento, entre outras autoridades e convidados.

“Me emocionei com a grande participação das famílias. Obrigado a todos pela presença, pelo sucesso da festa e pela parceria que permitiu organizar esse evento tão grandioso e com um alcance social enorme”, completou Ieda Chaves.

“Já estamos na 7ª edição e a cada ano o evento fica ainda maior, com mais atrações e bicicletas para sortear com a criançada. Neste ano, temos ainda um diferencial, que é a realização da festa aqui na avenida Santos Dumont, uma nova via aberta pela prefeitura e que vai servir aos grandes eventos da capital”, acrescentou o subsecretário-geral de Governo, Devanildo Santana.

A 17ª Brigada de Infantaria de Selva instalou um estande e expôs alguns materiais e equipamentos que utiliza. A Polícia Militar também apresentou um estande com foco na Patrulha Maria da Penha. A Semtran levou os personagens Semtranzinho, Semtranzinha, Homem-Faixa e Homem-Semáforo para promover ações educativas com as crianças.

ÔNIBUS GRATIS

Muitas das famílias que foram participar das comemorações do Dia das Crianças, utilizaram o transporte coletivo. E a prefeitura determinou a gratuidade a todos os usuários, no horário das 14h às 22h. Os ônibus gratuitos circularam identificados, percorrendo 19 linhas e atendendo todas as regiões da cidade, levando até às proximidades do evento.

RUA DE LAZER

O projeto Rua de Lazer da Semes levou brincadeiras, recreação e atividades esportivas como basquete, pula-pula, pebolim, pintura facial, corrida de saco, pula corda, basquete, ping-pong, futebol de travinha, desenho no papel e outros atrativos para divertir a criançada.

GIRO EMPREENDEDOR

Cerca de 20 expositores do Giro Empreendedor, a feira de artesanatos e gastronomia promovida pela Semdestur, estavam presentes ao evento, fomentando a economia solidária. Antônia Teles expõe há três anos no Giro Empreendedor. Ela comercializa comida típica do Pará. “Sempre estou expondo em condomínios e aqui no Giro Empreendedor, que abre muitas portas e espaço pra gente comercializar e ficar ainda mais conhecido o nosso trabalho”, relatou.

FAMÍLIAS

Patrícia Costa, de 37 anos, que mora no bairro Floresta, levou o filho, três sobrinhos e um afilhado para a Festa das Crianças. “Todos os anos eu venho, ano passado, meu filho ganhou uma bicicleta. Eles brincaram no pula-pula e em mais outros brinquedos e se divertiram demais. É uma tarde de muita alegria para nós.”

Maria José mora no bairro Nova Esperança, com a filha cadeirante. “Como o bairro está todo asfaltado e com essa nova avenida aqui facilitou para vir aqui. E a gente ganhou uma bicicleta, foi uma festa muito boa, todo mundo se divertiu muito”.

Raneice Neres e a filha Eloá Mendonça estavam felizes coma contemplação de uma bicicleta. “A rua ficou muito legal, iluminada. E quem não pode comprar um presente pra criança, ganhou esse dia de brincadeira e ganhamos uma bicicleta”, disse a mãe.

Katia Menezes, moradora também do Nova Esperança, estava radiante com a festa e pelo filho ter ganhado uma bicicleta. “Era o sonho dele, eu não podia comprar. Ele veio confiante e foi sorteado. Festa muito bonita”.

Mateus Nunes também celebrou por ter ganho uma bicicleta para o filho. “Ele tem uma, mas está velhinha e veio na hora certa. Agradecer por tudo”.

Bruna Camargo comemorou ter ganhado a bicicleta para a irmã Sandyeli Camargo ir para a escola. “Agora ela vai ter a bicicleta e foi muito bom esse presente”.

Texto: Eranildo Costa Luna e Redação

Fotos: Felipe Ribeiro / Wesley Pontes / Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)