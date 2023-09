Dia de Campo promove práticas sustentáveis no cultivo da Castanha-da-Amazônia

Rondônia garantiu dois troféus na cerimônia de premiação da “Qualidade da Informação Contábil e Fiscal 2023”, promovida pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, na quinta-feira (21), em Brasília. Um troféu na categoria maior evolução e outro em relação ao melhor desempenho dos dados apresentados, o que consolida o Estado como modelo de governança contábil e fiscal.

Os prêmios foram recebidos pelo governador Marcos Rocha, que reforçou o compromisso do Governo de Rondônia com a transparência dos dados contábeis, sustentabilidade financeira do Estado e responsabilidade em destinar os recursos públicos para serviços e obras que atendam às necessidades da população.

“Esse evento é muito importante, pois estimula os estados a melhorarem a apresentação dos dados contábeis e fiscais, e ficamos felizes em ver Rondônia conquistando o 2° lugar no Brasil. O Governo está trabalhando corretamente, no combate à corrupção, e sim, apresentando transparência. Buscamos fazer sempre o melhor pelo nosso Estado e para o desenvolvimento do nosso país. Passo a passo estamos avançando’’, afirmou.

O governador também parabenizou a Contabilidade-Geral do Estado – Coges, representada no evento pelo contador-geral, Jurandir Cláudio Dada, pelo trabalho eficiente e o compromisso em prestar à União dados confiáveis, o que dá segurança quanto à situação positiva da gestão de recursos do Governo do Estado.

BOAS PRÁTICAS

Conforme o ranking estabelecido, por meio da Portaria/MF n.º 807, Rondônia conquistou a 2ª melhor pontuação do Brasil em relação ao desempenho da prestação de dados contábeis, relativo ao exercício de 2022, com 130,61 pontos (98,2%), fornecidos ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – Siconfi.

Na cerimônia de entrega dos troféus aos entes federados, também houve o reconhecimento daqueles que tiveram a maior evolução de um ano para o outro, em cada categoria, e Rondônia mais uma vez foi destaque, com a conquista do troféu de segundo melhor do Brasil em evolução, com aumento de 7,15 pontos percentuais, entre os anos de 2021 e 2022, passando da 15ª posição, com dados de 2021, para 2ª com dados de 2022.

O selo de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal dado ao estado de Rondônia é resultado de um modelo de governança adotado pelo Governo, que tem como foco, a transparência e entrega de resultados à população.

PREMIAÇÃO

Categoria Estados – Maior desempenho:

1° Lugar: Goiás (pontuação 99,46%)

2° Lugar: Rondônia (pontuação 98,21%)

3° Lugar: Espírito Santo (pontuação 97,80%)

Categoria Estados – Maior evolução:

1° Lugar: Piauí, com aumento de 7,22 pontos percentuais

2° Lugar: Rondônia, com aumento de 7,15 pontos percentuais

3° Lugar: Minas Gerais, com aumento de 7,04 pontos percentuais

Fonte: Governo RO