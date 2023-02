Nesse dia 25 de fevereiro, comemora o dia do Agronegócio, uma data que faz rememorar a colonização e a expansão da fronteira agrícola no estado de Mato Grosso.

“Muitos Agricultores do Sul e Sudeste do País migraram vocacionados a desbravar o cerrado, embebidos de sonhos, muitos deles estimulados pelos Colonizadores de diversas regiões, hoje municípios protagonistas no cenário nacional como maiores produtores de grãos, etanol, polo agroindustrial, detectores e usuários das mais modernas tecnologias no campo como é o caso de Sorriso, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Campo Novo dos Parecis, entre muitos outros municípios.” assim relembra o Presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso, Isan Rezende.

O protagonismo do Engenheiro Agrônomo ao lado do Produtor Rural nesse processo de colonização, como nos dias atuais, na produção agrícola, pecuária e floresta, é memorável, não tem como deixar de fora o profissional responsável (Engenheiro Agrônomo) em todo o processo da cadeia produtiva do agronegócio.

Nos anos de 70, tinha apenas uma faculdade de agronomia, na Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente, além das faculdades particulares temos também a Universidade Estadual que formam profissionais para atender a demanda no mercado que é crescente.

Isan Rezende relembra que: “era comum na década de 70 encontrar nas estradas de terra um fenemê ou um fordão carregando um trator CBT, conhecido como queixo duro, com uma gradinha leve, que para a grade entrar no solo colocava tora de madeira para pesar, e atrás do comboio, da cavana do cerrado, o Engenheiro Agrônomo num fusca ou numa brasília, todo animado, muitas vezes com a sua Família, com a missão em produzir arroz de sequeiro, no sistema conhecido como pairerão, consórcio do plantio do capim de braquiária com o arroz de sequeiro ou milho.”

Para o Presidente da FEAGRO MT, comemorar o dia do Agronegócio é celebrar as mãos calejadas, o empreendedorismo, o desbravamento, os desafios, as conquistas da classe dos Produtores Rurais e do Engenheiro Agrônomo. É lançar os olhos para o futuro e ver a solidez do setor que vem desenvolvendo as suas atividades, em toda cadeia produtiva do agronegócio, alicerçados na sustentabilidade, responsabilidade socioambiental, e, comprometido com a segurança alimentar.

FEAGRO-MT e o AGRONEGÓCIO

Fonte: Feagro