DIA DO PSICÓLOGO: Governo de Rondônia oferece serviço e assistência em saúde mental no CAPS

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia – Idep realizou neste sábado, 26, a formatura do Curso Técnico em Estética da Escola Técnica Estadual – Etec. A solenidade aconteceu no auditório da instituição de ensino profissionalizante, em Porto Velho, O curso contou com 25 formandos.

As aulas do curso que começou em janeiro do ano passado e terminou no mês de março foram realizadas no turno da manhã nas dependências da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Orlando Freire, que é polo da Etec na Capital.

Para o governador Marcos Rocha, cada formatura realizada pelo Idep, representa o cumprimento de uma etapa da meta do Governo de Rondônia, que prioriza no seu Planejamento Estratégico o fortalecimento e ampliação da educação profissional.

“É muito importante para a população rondoniense a formação de novos profissionais porque garante serviços de qualidade para a sociedade e fortalece o setor produtivo”, avaliou Marcos Rocha, acrescentando que a qualificação da mão de obra colabora para o progresso econômico e o desenvolvimento social do Estado

Novas oportunidades

Já a presidente do Idep Adir Josefa de Oliveira destacou no seu discurso de saudação aos formandos a importância do diploma de um curso técnico. “Além de novas oportunidades de crescimento dentro de uma empresa é a habilitação para abrir o próprio negócio, quem se torna técnico tem um papel muito relevante na sociedade porque vai transformar vidas”, salientou.

Essa transformação foi testemunhada por concluintes que já estão colhendo os frutos do aprendizado na modalidade, cujo diferencial é a predominância de aula práticas. A oradora da turma, Iasmin Dinah Queiroz, declarou: “O curso no início foi um desafio e agora se tornou uma conquista, um sonho realizado”, comemorou.

Realização define também o início da carreira de Eduarda Relvas Smigura de 22 anos. Antes mesmo de concluir o Curso Técnico em Estética, ela já conseguiu emprego numa clínica de Estética na Zona Leste de Porto Velho. “Eu fiz o curso para implementar a área de estética no salão de beleza de uma tia, mas acabei sendo contratada por outro empreendimento”, comemora a nova técnica em estética que sonha em abrir o próprio negócio no promissor setor da beleza.

