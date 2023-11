Semtran realiza simulação para garantir segurança no trânsito no período de festividades que segue até 7 de janeiro

Com objetivo de proporcionar mais segurança no trânsito durante todo período do Natal Porto Luz 2023, realizado no Parque da Cidade, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), realizou uma simulação visando evitar acidentes e outros percalços.

“O Natal Porto Luz é um evento que já virou tradição em Porto Velho, e muitas famílias virão para esse local, gerando um movimento muito grande no fluxo de veículos. Nós viemos aqui, junto com a Gerência de Fiscalização e Educação de Trânsito, fazer uma simulação de como proceder nesses dias de evento, para com isso dar fluidez no trânsito, evitar transtornos e acidentes”, disse o secretário Anderson Pereira (Semtran).

Ele acrescentou que a partir dessa simulação, a Semtran vai avaliar o que será necessário para corrigir as estratégias e todo planejamento traçado inicialmente, para minimizar os impactos e, principalmente, os riscos de acidentes.

O gerente da Divisão de Fiscalização de Trânsito da Semtran, Joelmir Silva, ressaltou que equipes estarão todas as noites do evento no local, reforçando a sinalização e orientando os condutores e o público em geral para garantir uma boa fluidez no trânsito. “É uma eventualidade, e vai precisar de alguns ajustes nessa parte de trânsito, principalmente com o fechamento de algumas vias”, pontuou.

MUDANÇAS

Conforme Joelmir Silva, as duas ruas Apolo, que ficam em frente ao Parque da Cidade, serão transformadas em estacionamento à população. Na avenida Calama, também em frente ao parque, serão feitas três canalizações. “Uma para veículos de urgência e emergência (ambulâncias e viaturas da polícia), entrada e saída de veículos para embarque e desembarque de autoridades e pessoas com mobilidade reduzida e proibição de sentido do lado direito da via, que será transformada em duas pistas para não atrapalhar a fluidez de veículos”, explica o gerente da Divisão de Fiscalização de Trânsito.

Outra alteração será feita na rua Adailton Feitosa, ao lado do parque, sentido zona Leste, que passa a ter apenas um fluxo, sentido av. Pinheiro Machado. “Quem estiver no fluxo da Calama, sentido bairro, vai poder fazer a conversão à direita. O fluxo no sentido contrário não será permitido”, completou.

Disse ainda que durante o período de atividades no Parque da Cidade, a Semtran vai reservar alguns espaços para atender pessoas em caso de urgência e emergência. “Vamos manter essa sinalização desde 25 de novembro até o dia 7 de janeiro de 2024, quando encerra o evento”, finalizou Joelmir Silva.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO