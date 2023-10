Dia do Servidor: Assembleia aprovou reajustes salariais de categorias em Rondônia

O Dia do Servidor Público é comemorado neste sábado (28) e a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) valoriza a importância desses profissionais na Administração Pública. Neste ano, além da Casa de Leis, os parlamentares aprovaram o reajuste salarial de servidores do Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público e Educação.

Os servidores efetivos e comissionados do Poder Judiciário do estado tiveram 8% de recomposição salarial, que foi implementada no mês de março. A revisão também foi estendida aos servidores inativos e pensionistas, com direito a paridade.

No Tribunal de Contas de Rondônia, foi concedida reposição salarial de 7,29% aos servidores ativos e inativos, com efeitos financeiros efetivados em abril.

No Ministério Público do estado, os servidores efetivos e comissionados tiveram revisão geral de 6% aos vencimentos, com efeitos a partir de maio.

Já na Educação do estado, os vencimentos básicos dos técnicos e analistas educacionais receberam reajuste de 14,95%, a contar do mês de maio. Na Assembleia Legislativa, os servidores efetivos receberam 8% de revisão de anual, com efeitos efetivados também em maio.

A revisão salarial tem por objetivo a manutenção do poder aquisitivo da remuneração dos servidores públicos frente à desvalorização da moeda, ocasionada pela inflação. “O servidor precisa ser valorizado, pois desempenha um papel muito importante na sociedade, contribuindo diretamente com a população”, enfatiza o presidente da Alero, Marcelo Cruz (Patriota).

Dia do Servidor Público:

De acordo com o artigo 236 da Lei 8.112/1990, o Dia do Servidor Público é comemorado em 28 de outubro. A data foi criada em homenagem à importância do trabalho realizado pelos servidores, que colaboram para o desenvolvimento administrativo do país.

Servidor atua na Alero desde 1986 (Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO)

“Contribuímos para a vida da população e queremos, sempre, fazer o melhor atendimento”, diz Jorge Gomes da Silva, de 68 anos, servidor da Alero desde 1986. Jorge atua há mais de três décadas no setor de Recursos Humanos.

Texto: Eliete Marques I Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO