DIA DO SERVIDOR Coordenação de Saúde Ocupacional atua para oferecer mais saúde e qualidade de vida aos servidores municipais

A Prefeitura de Porto Velho trabalha com cerca de 14 mil servidores, figuras primordiais na garantia de acesso aos serviços públicos, que se dedicam diariamente para construir uma gestão pública eficiente e transparente. Como é o caso de Joelmir Silva, servidor na Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran).

Popularmente conhecido como J. Silva, o agente de trânsito trabalha há 15 anos com ações de educação de trânsito, transmitindo para as crianças orientações sobre prudência e tolerância, valores que serão levados para a vida e que contribuem para a formação dos pequenos cidadãos.

Com muita felicidade e satisfação, ele fala do sentimento que tem sendo funcionário público, e compartilha que, apenas este ano, foram realizadas pela Semtran quase 100 ações de educação de trânsito, levadas a escolas públicas e privadas, empresas, eventos e ações que atingem um grande número de pessoas.

“Eu trabalho na Semtran desde o dia 9 de abril de 2010, e sempre foi um motivo de alegria servir, como a própria palavra já fala, né? Servidor: ato ou efeito de servir. Antes de ser servidor público, eu era cozinheiro. Também fazia parte, dentro dessa palavra servir, eu sempre gostei. Então, pra mim, servidor público são todas as pessoas que se dedicam realmente a servir o próximo, porque a nossa principal função é servir com amor, com dedicação, com alegria. Até porque nós prestamos um serviço para a população. O prefeito é um gestor de ordenamento público, mas os nossos patrões, as pessoas que pagam nossos salários, são os munícipes, são os contribuintes”, afirmou.

Um dos projetos liderados pela Semtran é o “Criança de Hoje, Condutor de Amanhã”, em que os agentes trabalham a educação de trânsito à longo prazo, treinando as crianças, desenvolvendo habilidades socioemocionais, para que no futuro sejam formados cidadãos conscientes e que respeitem as legislações. Para o agente de trânsito, os investimentos da Prefeitura de Porto Velho possibilitam a realização de ações que incentivam a mudança comportamental no trânsito.

“Eu já passei por três gestões, eu sou da primeira turma, de 2010, e essa foi a gestão que mais investiu na educação de trânsito. Até porque sem investimento na educação de trânsito, a gente não consegue melhorar o comportamento das pessoas enquanto motoristas. Então, dentro desse planejamento dos gestores atuais, é que a gente consegue atender não só as escolas, mas também as empresas, e para nós é uma satisfação, principalmente para essa equipe que ama fazer o que faz”.

INVESTIMENTOS

Investir na capacitação e qualificação dos servidores públicos é um compromisso firmado pela Prefeitura de Porto Velho, para formar trabalhadores que fiscalizem e zelem pelos serviços públicos, garantindo o crescimento e o desenvolvimento do município.

Em maio deste ano, o prefeito Hildon Chaves anunciou um reajuste salarial para os servidores, no valor de 5,79% em cima da inflação. O complemento começou a ser pago em julho. O reajuste também compreendeu os professores, em virtude da Lei de Responsabilidade Fiscal, com pagamento aos profissionais a partir de agosto. As categorias de agente comunitário de saúde (ACS) e agente de combate às endemias (ACE) também tiveram benefícios, com a implementação do reajuste iniciada em agosto e eventuais retroativos até o fim do ano.

Hildon Chaves afirma que os esforços da Prefeitura para a valorização dos servidores públicos vão além do aumento salarial, e estão divididos em cada uma das secretarias, por meio de investimentos em qualificação profissional, aquisição de materiais e equipamentos, e o foco em assegurar boas condições de trabalho.

“Neste dia 28 de outubro, data em que é celebrado o Dia do Servidor Público, quero reforçar o meu compromisso e o compromisso da Prefeitura de Porto Velho para exaltar a todos esses trabalhadores que estão comprometidos com a ética, e que se dedicam para construir uma administração pública eficiente, responsável e que atenda toda a nossa população”, destacou.

