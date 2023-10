DIA DO SERVIDOR Data marca trabalho feito por servidores para desenvolver Porto Velho

Com 20 anos de experiência nas ruas de Porto Velho, gari comemora as conquistas pessoais

As conquistas, batalhas e alegrias ao longo dos anos de trabalho são lembradas com muito carinho por Cíntia Furtado Batista Vieira, servidora da Prefeitura de Porto Velho há 20 anos. Mãe de três filhos, com idades de 18, 19 e 24 anos, a gari se sente orgulhosa da criação que conseguiu dar a eles com muito esforço e dedicação diária batalhando pelas ruas da cidade.

Cíntia viu na publicação de um edital a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Na época, solteira e com um filho de 4 anos, o que ela buscava era estabilidade financeira. De lá pra cá, os filhos cresceram, estudaram e ela se graduou em Letras pela Universidade Federal de Rondônia (Unir). “Estou vencendo ainda algumas dificuldades, mas eu já tenho um filho com maioridade, vida própria, empresa própria, eu pude investir na educação dos meus filhos, sempre tentando dar um pouco a mais, meu filho do meio hoje está concluindo o ensino técnico em química no Ifro, a minha caçula tá terminando o ensino médio e tudo isso também é um investimento, você tem custos para isso, então pra mim tudo foi conquistado através do meu trabalho, o melhor investimento pra mim foi a educação dos meus filhos”, disse orgulhosa.

Para ela, o principal desafio da rotina profissional é o comportamento do público que por muitas vezes acaba desrespeitando regras básicas de educação e limpeza ao fazer o descarte incorreto de lixo nas ruas. “Tem seus desafios no dia a dia, porque a gente que trabalha diretamente na limpeza pública acaba se frustrando, pois a medida que você está limpando, atrás existem pessoas que abrem a porta do carro e jogam lixo na rua onde você já limpou, é uma falta de respeito com o meu trabalho e principalmente com a cidade. As pessoas reclamam da sujeira da cidade, mas nós garis e servidores públicos estamos na ativa todo dia, eu trabalho de domingo a sexta, pela manhã”, disse ela fazendo um apelo aos munícipes.

Neste dia do servidor, celebrado em todo o país no dia 28 de outubro, como presente Cíntia pede reconhecimento da sociedade para qual trabalha e relembra que a mudança e a construção de uma cidade mais bonita depende de todos. “Eu me sinto útil, ainda existem pessoas com preconceitos em relação ao nosso trabalho, mas é uma atividade digna, que enobrece e eu sou feliz com o meu trabalho e meu salário. Nós enquanto cidadãos temos direitos e deveres e o cuidado com a natureza e o patrimônio público estão entre eles, eu creio que nós todos, não só os servidores da limpeza, cada um tem que fazer sua parte, cumprir seu dever para que a gente possa ter uma cidade mais limpa, e garantir um futuro melhor para nossos filhos e netos; então todos temos que abraçar essa causa, é só o que eu peço”, finalizou.

Texto: Renata Beccária

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO