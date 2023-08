DIA DO SOLDADO Prefeitura e Exército preparam grande evento alusivo no Espaço Alternativo

Ação contará com exposições de equipamentos das forças armadas, serviços de saúde e cidadania, e atividades de lazer gratuitos

Em comemoração ao Dia do Soldado, celebrado em 25 de agosto, Porto Velho vai realizar um grande evento alusivo em conjunto com o Exército Brasileiro. A ação contará com exposições de equipamentos das forças armadas, serviços de saúde e cidadania, e atividades de lazer gratuitas à população.

“É uma parceria do Município com as forças armadas que vai levar muita alegria e conhecimento para a população. Todas as pessoas, principalmente as crianças, são bastante curiosas de conhecer mais sobre o trabalho do Exército, e nada melhor do que apresentar este trabalho comemorando o dia do Soldado com uma ação aberta ao público, cheia de lazer e oferta de serviços”, disse o secretário de Política Intersetorial, Devanildo Santana.

O evento acontecerá no Espaço Alternativo no dia 19 de agosto, a partir das 16h, e é organizado pela Prefeitura da capital, em conjunto com a 17ª Brigada de Infantaria de Selva.

Conforme a programação, várias secretarias municipais participarão do evento com a oferta de serviços gratuitos, assim como a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), com a oferta de vacinação contra a gripe, aferição de pressão e teste de glicemia, a pasta de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), com o Projeto Giro Empreendedor e o “Melhor de PVH”, e a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf).

No apoio, a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) vai oferecer controle de trânsito e um estande de educação e orientações, a Fundação Cultural (Funcultural) vai disponibilizar banheiros químicos e estruturas de palco e som, a pasta de Serviços Básicos (Semusb) vai realizar a limpeza do local e a organização dos ambulantes, e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) vai prestar apoio na iluminação e estruturação do evento.

Na ocasião, os visitantes terão a oportunidade de assistir uma demonstração de rappel de aeronave, contemplar a banda de música do Exército, conferir a exibição de equipamentos e carros do Exército e de outras instituições militares, como Aeronáutica, Marinha, e Polícias Militar, Federal e Civil (com atendimento de RG), o Hospital de Guarnição que vai levar serviços de saúde e odontológicos, além da exibição de carros antigos e veículos do Moto Clube PVH, Bodes do Asfalto e Jeep Club.

O evento ainda contará com muita recreação infantil e atrações musicais com a equipe do Serviço Social do Comércio (Sesc) e serviços itinerantes do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), através do programa Justiça Rápida.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO