DIA DO SOLDADOPrefeitura marca presença no evento com diversos serviços à população

Evento reafirmou parceria histórica entre a instituição militar e a Prefeitura da capital

A Prefeitura de Porto Velho marcou presença no evento alusivo ao Dia do Soldado, que aconteceu no último sábado (19) no Espaço Alternativo. Na ocasião, vários serviços de lazer, saúde e cidadania foram levados pelas secretarias municipais à população presente.

“Por determinação do prefeito Hildon Chaves, nós trouxemos aqui hoje não somente serviços, mas uma demonstração de apoio e gratidão à instituição do Exército Brasileiro. É uma parceria que a Prefeitura de Porto Velho se orgulha de ter e espera manter forte pelos próximos anos”, afirmou o secretário de Política Intersetorial, Devanildo Santana, que representou o prefeito no evento.

Quem passou pelo Espaço Alternativo para prestigiar o evento também pôde aproveitar diversos serviços, como vacinação contra a gripe, aferição de pressão e testes de glicemia. O Giro Empreendedor, de iniciativa da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), também marcou presença no local com a exposição dos artesãos inscritos.

A Prefeitura também contribuiu com banheiros químicos, por meio da Fundação Cultural (Funcultural), e limpeza do local para a recepção do evento pelas equipes da Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb). A Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) auxiliou a Energisa nos serviços prévios ao evento, e a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) organizou o tráfego na região.

Lucileide Garcia, por exemplo, passou pelo local e aproveitou os serviços de saúde. “Eu sou fã do Exército e do Espaço Alternativo. Para mim, foi um casamento perfeito, pois vim fazer a minha caminhada, prestigiar o evento e, agora, conferir como anda a pressão e fazer teste de glicemia. Saio satisfeita”, declarou a visitante.

OUTRAS INSTITUIÇÕES

Os visitantes puderam contemplar a banda de música do Exército, conferir a exibição de equipamentos e carros do Exército e de outras instituições militares, como Aeronáutica, Marinha, e Polícias Militar, Federal e Civil, além da exibição de carros antigos e veículos do Moto Clube PVH, Bodes do Asfalto e Jeep Club.

O Hospital de Guarnição também marcou presença no evento através da realização de atendimentos de saúde e odontológicos, e o Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), participou através do programa Justiça Rápida. A ação contou também com a apresentação dos grupos de carimbó “Cheiro do Pará” da 3ª idade e Capoeira Inclusiva do Serviço Social do Comércio (Sesc).

DATA

Celebrado no dia 25 de agosto, as comemorações do Dia do Soldado começaram bem antes. O evento alusivo, no Espaço Alternativo, foi uma realização conjunta da 17º Brigada de Infantaria e Selva com a Prefeitura da capital.

“Essa é uma parceria histórica que sempre trouxe benefícios à população de Porto Velho. Como não lembrar do período da pandemia, quando os nossos soldados se uniram às equipes de saúde para salvar vidas. Sem falar em outros eventos e ações estratégicas”, acrescentou o general da 17ª Brigada, General Flávio Moreira Mathias.

O dia do Soldado, que é comemorado oficialmente em todo Brasil no dia 25 de agosto, faz referência à data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, nascido em 1803. O renomado oficial foi considerado o patrono do Exército Brasileiro e, pela honra desse título, o Dia do Soldado constitui-se como uma homenagem ao seu nascimento.

Texto: Pedro Bentes/ Rando Silva

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO