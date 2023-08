DIA DO SOLDADOSecretarias municipais levarão serviços de lazer, saúde e cidadania ao evento de sábado (19)

Evento alusivo ao Dia do Soldado é planejado em conjunto com o Exército Brasileiro e acontecerá no Espaço Alternativo

O Dia do Soldado será comemorado em Porto Velho em um grande evento no dia 19 de agosto, a partir das 16h, no Espaço Alternativo da capital. A ação é organizada pela Prefeitura em conjunto com a 17ª Brigada de Infantaria de Selva, com a participação de diversas secretarias municipais e demais órgãos.

“É uma parceria do Município com as Forças Armadas, que vai levar muita alegria e conhecimento para a população. Todas as pessoas, principalmente as crianças, são bastante curiosas de conhecer mais sobre o trabalho do Exército, e nada melhor do que apresentar este trabalho comemorando o Dia do Soldado com uma ação aberta ao público, cheia de lazer e oferta de serviços”, disse o secretário de Política Intersetorial, Devanildo Santana.

Na ocasião, os visitantes terão a oportunidade de assistir uma demonstração de rappel de um helicóptero, contemplar a banda de música do Exército, conferir a exibição de equipamentos e carros do Exército e de outras instituições militares, como Aeronáutica, Marinha, e Polícias Militar, Federal e Civil, além da exibição de carros antigos e veículos do Moto Clube PVH, Bodes do Asfalto e Jeep Club.

SECRETARIAS

A programação municipal conta com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) através do atendimento do ID Jovem, realização de inscrição para Jovem Empreendedor, distribuição de álcool em gel, exposição da Feira da Mulher Empreendedora, atendimento à mulher em referência ao Agosto Lilás, bem como a emissão de Cadastro Único, Carteira do Idoso e Carteira do Autista. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) fará a distribuição de mudas para a população.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) levará a vacinação contra a gripe, aferição de pressão e teste de glicemia, além de orientações sobre os atendimentos nas Unidades Básicas de Saúde e Farmácia Pública. A participação da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) será mediante o Projeto Giro Empreendedor, com exposição dos artesãos inscritos. Já a Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran) vai disponibilizar agentes para minimizar os impactos ao tráfego da região e orientar os motoristas.

A Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) vai disponibilizar banheiros químicos e estruturas de palco e som. Já a pasta de Serviços Básicos (Semusb) vai realizar a limpeza do local, e a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) também no apoio ao aos serviços da Energisa para o evento.

OUTRAS INSTITUIÇÕES

O Hospital de Guarnição também fará presença no evento através da realização de atendimentos de saúde e odontológicos. O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ-RO), fará participação através do programa Justiça Rápida, com orientações sobre guarda de menores entre pais, alimentos e visitas para filhos, reconhecimento de paternidade, danos materiais, divórcio imediato amigável sem bens e/ou filhos, cobrança de pequenos valores, divórcio imediato amigável com bens e/ou filhos, dissolução de união estável.

Para além dos serviços à comunidade, a ação contará com a apresentação dos grupos de carimbó “Cheiro do Pará” da 3ª idade e Capoeira Inclusiva do Serviço Social do Comércio (Sesc), que também vai levar recreação infantil através de festival de brincadeiras populares.

Texto: Beatriz Galvão

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO