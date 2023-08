DIA DOS PAIS Figura paterna é importante e representa proteção e afeto, diz psicóloga

Marcos Rodrigues, o “Inter” como é mais conhecido, atua como recreador há 33 anos na capital

Há 33 anos, Marcos Rodrigues, mais conhecido como Inter ou O Internacional, atua como recreador em Porto Velho, trabalhando com crianças, jovens, adultos e idosos. Atualmente, ele desenvolve suas atividades no programa Dia de Brincar, da Secretaria Municipal de Educação (Semed), oferecendo lazer, brincadeiras e muitas diversões nas escolas do ensino infantil.

“A cada dia, uma escola diferente, e eu chego de surpresa, sem avisar nem mesmo à direção das escolas. Faço as brincadeiras populares, tradicionais, a maioria delas até esquecidas pela criançada de hoje em dia, que é mais ligada na questão tecnológica. Todos adoram e se divertem e me sinto feliz e realizado com o trabalho que realizo, sendo o único recreador à disposição da rede municipal de ensino”, disse Inter.

Ele leva brincadeiras como corrida de saco, pião, corrimboque, elásticos, cabo de guerra, brincadeira do anel e tantas outras. Mas, Inter também realiza as brincadeiras em casa, com seu filho de 10 anos e também com dois sobrinhos, de 3 e 12 anos de idade, que vivem com sua família, após a morte de uma cunhada. Ele tem outros dois filhos, já adultos.

“É sempre um momento especial. Com a correria do dia a dia, muitos pais acabam tendo pouco tempo de brincadeiras e de momentos com os filhos. Sei das dificuldades, mas não podemos nos esquecer de atenção, carinho e de compartilhar diversão com as crianças. Isso cria laços e é enriquecedor, nos dando mais energia para viver a nossa luta diária”, afirmou.

Para ele, apesar da experiência de lidar com crianças há anos, ser pai é um desafio, uma missão especial e que requer muita disposição em aprender.

“Filho exige de nós uma compreensão de mundo mais ampla. Nenhum filho é igual ao outro, portanto, precisamos ir nos adaptando, ir aprendendo a lidar com a personalidade de cada um, sem esquecer de mostrar os princípios de ética, caráter, responsabilidade e respeito”, ponderou.

Marcos Rodrigues, ou melhor, Inter, como gosta de ser chamado e é reconhecido, participa de eventos diversos nas escolas e em ações realizadas nos bairros da capital pela Prefeitura de Porto Velho e parceiros, além de levar sua alegria também aos arraiais.

“Lidar com crianças é um mundo à parte, é um mergulho diário em uma sensação diferente. Criança é livre de preconceitos e de discriminações, e acolhe a todos. Se o coleguinha tem dificuldades motoras, ele é ajudado e incluído naturalmente nas brincadeiras, isso é uma grande lição que aprendo e procuro transmitir isso aos meus filhos”, completou.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO