Dia Internacional das Mulheres é ‘uma data de reflexão’, diz socióloga

Flores, chocolates e presentes. Com o passar dos anos, cada vez mais mulheres têm aposentado o hábito de aceitar receber mimos no Dia Internacional das Mulheres . A data é recheada de significados e simbolismos, mas há quem não goste de receber ao menos os “parabéns”. Afinal, por que isso vem acontecendo?

De acordo com Rosana Schwartz, professora e Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, o 8 de Março “não é um dia a ser comemorado, é um dia a ser pensado”.

“É uma data de reflexão, não para se manter uma posição histórica de mais ‘fragilidade’ do feminino, ou marcar que a função prioritária da mulher é a maternidade e o cuidar — não que isso não seja importante, a mulher pode decidir o que ela bem entender da vida dela”, afirma.

“Agora, se só ficarmos falando da grande mãe, da grande cuidadora que essa mulher é, acabamos não privilegiando as outras questões, que ela é capaz, tanto quanto os homens, de ocupar qualquer cargo dentro da política, dentro das empresas, com poder de decisão e também poder ter cargos em profissões que, historicamente, são masculinas e que temos hoje, como caminhoneiras e engenheiras.”

No Brasil, o crescente número de feminicídios e de mulheres violentadas também contribuem para essa mudança de pensamento em relação à forma que a data é vista.

Dados divulgados pela Rede de Observatórios da Segurança na última segunda-feira (6) mostram que, a cada quatro horas, ao menos uma mulher foi vítima de violência no Brasil em 2022, com um total de 2.423 casos.

O boletim “Elas Vivem: dados que não se calam” monitorou sete estados — Bahia, Ceará, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão e Piauí — ao longo do último ano e registrou 495 feminicídios.

O termo é usado para denominar todos os assassinatos de mulheres cometidos em razão do gênero. Segundo a Lei do Feminicídio, de 2015, quando o homicídio é cometido contra uma mulher, a pena é maior.

Em um recorte regional, São Paulo é o estado com o maior número de casos no último ano, somando 109 feminicídios. Depois, aparece o Rio de Janeiro, com 103, e a Bahia, com 91. Na sequência, vem Pernambuco (59 casos), Maranhão (57 casos), Piauí (48 casos) e Ceará (28 casos).

“Quando se analisa a história, existem momentos mais conservadores e, neles, a sensação é de retrocesso, porque algumas políticas públicas são paralisadas, algumas discussões perdem espaço e outras ações também são direcionadas para outras prioridades”, explica a historiadora e socióloga.

“Esses retrocessos acontecem de tempos em tempos na história e aí vai muito para os movimentos das mulheres de lutar e continuar caminhando para que esse processo não se efetive.”

Embora cada mulher tenha a sua percepção da data, Schwartz ressalta que, ao longo do tempo, o dia foi ganhando novos sentidos. “Algumas das mulheres ainda sentem a necessidade do significado anterior, de ser homenageada pelo lado da maternidade, do cuidar, por essas questões todas, mas a data também ganhou o significado relacionado à luta pelos direitos das mulheres .”

A Customer Success Mariana Alves Carvalho, por exemplo, reconhece a importância do 8 de Março em um contexto histórico, mas diz que o problema, para ela, está em torná-lo uma “data comercializada”. “O que me incomoda é a comemoração dizendo que somos seres únicos, fortes, super-heroínas, porque aí o que me parece é mais uma engenhoca que o patriarcado tem para nos lembrar que somos seres sobre-humanos e apenas nos dar um bombonzinho por isso.”

Gabriella Espigares, estudante de psicologia, também não vê sentido na comemoração. “Apesar de compreender o motivo, eu acredito que o Dia das Mulheres se tornou um dia comercial e perdeu sua essência. Muitas das propagandas remetem a flores, perfumes, chocolates e esquecem da parte que diz respeito aos nossos direitos em uma sociedade de cunho patriarcal. Muitas mulheres, principalmente as que estão em situação de vulnerabilidade social, ainda são extremamente afetadas por ideias machistas, e a pergunta que fica é: temos mesmo motivos para celebrar ser mulher em um país que tem uma das maiores taxas de feminicídio do mundo?”, diz ela.

A administradora Natasha Bettiol, por outro lado, gosta de receber uma lembrancinha pela data. “É um grande incentivador. Se sentir amada, presenteada ou apenas receber uma felicitação, eleva nossa autoestima e nos dá motivação para lembrar quem somos e nossa importância”, afirma.

Para a estudante de engenharia Larissa Silva, o dia é importante e ajuda a lembrar da luta pela igualdade social . “Eu gosto do Dia das Mulheres porque, para mim, ele significa um lembrete anual de como foi difícil chegar no nível de igualdade que temos hoje, de como foi preciso diversas mulheres incríveis lutarem dia após dia, sem desistir da causa que, um dia era direito de voto, no outro, direito de poder fazer um curso superior, e assim por diante. Eu sei que a luta ainda não acabou, mas o Dia das Mulheres não só serve para lembrar disso, mas também para incentivar as novas causas que precisam ser defendidas.”

A Antropóloga, doutora e mestra em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) da Universidade de São Paulo Beatriz Accioly Lins explica que muitas mulheres têm demonstrado incômodo em receber flores ou qualquer tipo de presente porque, “diferente do Dia das Mães, ou do Dia dos Pais, ou mesmo do Dia dos Namorados, o Dia Internacional da Luta pelo Direito das Mulheres não é um dia de celebração por ser mulher”.

“Não foi assim que ele foi originalmente pensado e não é assim que ele é defendido por quem está envolvido com a demanda por direitos de igualdade, dignidade e segurança para as mulheres. Então, esse momento de dar presente pode ser visto como uma descaracterização do intuito original do dia”, afirma Lins, que também é autora do livro “Caiu na Net: Nudes e exposição de mulheres na internet”.

A escritora relembra também que ainda há conquistas a serem feitas pelas mulheres. “Há 100 anos, as mulheres não podiam votar no Brasil, elas não tinham direitos civis básicos, não podiam fazer uma série de coisas sem autorização dos maridos, então a data serve para lembrar o quanto a gente caminhou em termos de reconhecer a dignidade e autonomia das mulheres, mas o quanto ainda falta para a gente caminhar”, diz a antropóloga.

O objetivo da data, segundo Schwartz, é fazer uma reflexão sobre as questões ainda existentes no contemporâneo, como a desigualdade entre salários, o machismo, o abuso e a violência doméstica. “Essa data serve para que a gente discuta, reflita e que nós, de certa maneira, possamos criar, a partir daí, estratégias ou políticas públicas para corrigir essas assimetrias”, acrescenta.

Carine Ross, CEO da Newa, consultoria de diversidade e inclusão, lembra que, por mais que muitos avanços já tenham sido feitos, a desigualdade ainda é grande, principalmente quando consideradas outras esferas, como as classes sociais.

“É importante questionar: É um avanço para quem? Quem são as pessoas que estão conseguindo avançar? São as pessoas com mais recursos, mais acesso, que podem ter um empoderamento econômico e conseguem ter mais instrução e mais consciência?”, aponta.

De acordo com a executiva, a sociedade pode ter mudanças significativas daqui alguns anos se “tivermos intencionalidade nas ações e lideranças que estejam realmente engajadas em fazer a diferença”.

Como o dia surgiu?

O dia 8 de Março é conhecido internacionalmente por ser o dia das mulheres. A data dedicada ao gênero feminino surgiu após influência de uma série de eventos, mas alguns são os mais marcantes e relacionados à oficialização.

Um deles foi o incêndio à fábrica de roupas Triangle Shirtwaist, em Nova York (EUA), em 1911. A tragédia fez com que fossem denunciadas as precárias condições de trabalho que as mulheres eram submetidas, com cargas horárias exorbitantes, salários baixos e locais insalubres. Na ocasião, 146 pessoas morreram, sendo 23 homens e 123 mulheres.

Quem estava na fábrica na hora do incêndio não conseguiu sair devido à prática de fechar as portas das oficinas, adotada na época para impedir a saída dos funcionários para pausas durante o turno de trabalho.

Outro evento marcante foi a marcha das mulheres russas por pão e paz. Em 8 de março de 1917, um grupo de mulheres realizou uma manifestação em Petrogrado (hoje São Petersburgo), na Rússia , pedindo melhores condições de vida e a retirada do país da Primeira Guerra Mundial. Daí em diante, o movimento se popularizou nessa data e, somente em 1975, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu formalmente o Dia Internacional da Mulher .

A data, desde então, representa as conquistas sociais, econômicas, culturais e políticas das mulheres, além de marcar um apelo à ação para acelerar a igualdade.

