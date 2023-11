Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito lembrado com homenagens e evento especial

Com a mensagem “No trânsito, escolha a vida”, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/RO), vai realiza neste domingo (19) um culto ecumênico, às 16h30, no Espaço Alternativo em Porto Velho em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito. Na ação especial, haverá homenagens, com a participação de equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos que lidam diariamente com as consequências traumáticas das mortes e lesões no trânsito.

O diretor-geral da Autarquia, Léo Moraes, afirma que “a cerimônia tem o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância de prevenir acidentes e garantir a segurança no trânsito. Também queremos homenagear vítimas de trânsito. Convidamos a população para se juntar a nós nesta ação em memória”.

Com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); Corpo de Bombeiros Militar (CBM); Secretaria de Estado da Saúde (Sesau); Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa); Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran); e Escola do Legislativo, fortalecendo o compromisso de todos para reduzir os sinistros e preservar vidas no trânsito.

A vice-diretora da Escola Pública de Trânsito (EPT), Juliana Silveira Jochims, responsável pela organização da atividade, avalia que a ação é importante para demonstrar à população que escolhas corretas e prudentes no trânsito são fundamentais para proteger a vida de todos os envolvidos. “É importante lembrar que, devido à vulnerabilidade dos atores do trânsito, escolhas imprudentes de terceiros podem resultar em graves consequências. Por isso, é fundamental que cada indivíduo assuma a responsabilidade por suas escolhas no trânsito e contribua para a segurança de todos”.

O Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1995, e ocorre anualmente no terceiro domingo de novembro. É também um dia para fazer um apelo à sociedade para que colabore para um trânsito mais seguro.

Fonte: Governo RO