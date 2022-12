Diabetes: 4 exames que toda pessoa com a doença deve fazer sempre

Divulgação Existem exames fundamentais para acompanhar o tratamento

Eu sei, mais ainda me impressiona a quantidade de pessoas com diabetes que me escrevem diariamente para tirar dúvidas simples da rotina com a doença. É comum escutar de seguidores “eu não sabia sobre isso”, “ninguém nunca me disse isso”.

Muitas das vezes coisas básicas, mas que acabam não sendo dito ou orientado no consultório médico. Um dos pontos é entender que além do controle glicêmico, existem exames fundamentais para acompanhar o tratamento e principalmente evitar outras doenças que são complicações do diabetes como enfarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral), perda de visão, doença renal crônica e até amputação.

Por isso, conversei com a endocrinologista Denise Franco e listamos os quatro exames mais importantes que toda pessoa com o diabetes precisa fazer com frequência.

Exame de colesterol Esse exame é importante para todo mundo. Afinal, é preciso acompanhar os níveis do colesterol, seja o HDL, aquele considerado bom, seja o LDL, tido como prejudicial. Mas, pessoas com diabetes, quando tem descompensação da glicose e ela sobe demais, algumas inflamações nas artérias podem facilitar o acúmulo do colesterol ruim. Ai vem as consequências mais graves, como, principalmente, doenças do coração.

Hemoglobina glicada Esse aqui é crucial para ter um bom controle do diabetes. O exame de sangue revela a média da glicose do paciente nos últimos meses. E não dá para enganar o médico querendo dizer que o controle está ideal, o resultado desse exame mostra os níveis de açúcar no sangue nos três meses anteriores. É bom para o controle, mas também para revelar o diabetes em pessoas que ainda não sabem que têm a doença.

Fundo de olho Pessoas que têm diabetes são mais vulneráveis a ter problemas na retina e o mau controle da doença é o principal motivo de cegueira. O procedimento revela a presença de doenças locais e também de outras, como o diabetes ou pressão alta. O exame é uma luz projetada no olho do paciente e, com o reflexo, é possível ver toda a estrutura do olho. O indicado é que o exame seja feito uma vez por ano.

Albuminúria Agora vamos para os rins, órgão que também pode ser gravemente afetado caso o diabetes não esteja controlado. É um exame de urina, simples de ser feito, e vai mostrar se o funcionamento dos rins está dentro do ideal. Ao contrário de outros, esse é um exame menos conhecido pelos diabéticos e, por isso, muitos não fazem.

Esses são os principais exames que eu trouxe. Você já conhecia esses exames? Já fez? Qual outro acha importante para garantir que o diabetes fique sempre controlado?

Fonte: IG SAÚDE