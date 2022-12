Diabetes: como manter os cuidados nas festas de fim de ano

Photo Mix/Pixabay Diabetes





Dados da Federação Internacional de Diabetes (IDF) apontam que o Brasil tem 16,8 milhões de pessoas com a doença entre as idades de 20 e 79 anos. Para que estes pacientes continuem seguindo seus tratamentos adequadamente, eles precisam evitar o consumo de alguns pratos que são preparados durante as festas de fim de ano. Para o médico endocrinologista Aloísio Vargas, os cuidados com a alimentação que os pacientes foram orientados a seguir devem ser mantidos durante o período de festas. Ele fala que o descumprimento da dieta pode provocar o descontrole da doença e o surgimento de novos problemas de saúde. “O diabete é uma doença muito perigosa e silenciosa. Qualquer exagero do paciente pode provocar consequências graves. É muito importante que mesmo durante as confraternizações os cuidados com os doces sejam mantidos. De acordo com o médico, a inclusão de alimentos de baixa carga de carboidratos nas refeições durante os eventos pode auxiliar no controle da doença. “Embora sejam mais caros, os pacientes que enfrentam o problema devem investir em alimentos que possuem pouca quantidade de glicídios, como os legumes e as frutas”, disse ele.

O médico diz que alguns alimentos comuns nesta época estão entre os que têm baixo índice glicêmico. “Para que um diabético siga com as restrições necessárias durante as festas não precisa mudar tanto, alguns deles são até bastante encontrados no período natalino. O damasco, as castanhas e as nozes. O importante é ter consciência de que este cuidado é necessário”, alerta o médico. O especialista diz que os cuidados devem ser seguido por pessoas de todas as idades, assim como as práticas esportivas.

“A alimentação saudável durante as confraternizações devem ser seguidas por pacientes de todas as idades. E, como nesta época algumas academias fecham, é importante procurar também por exercícios alternativos, como passear de bicicleta ou até uma simples caminhada”, completou.

