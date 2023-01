Diabetes: controlar o colesterol evita problemas graves

Divulgação Controlar o colesterol também é importante para o tratamento do diabetes

É normal quando falamos de diabetes pensarmos apenas no controle do açúcar no sangue, mas, como eu costumo reforçar aqui na coluna, o tratamento do diabetes vai além disso. Manter as taxas glicêmicas próximas de 100 mg/dl é o essencial, mas ficar atento a outros marcadores, como o nível de colesterol, é também importante para evitar as complicações no futuro.

Eu só fiquei sabendo disso quase 15 anos depois de ter meu diagnóstico de diabetes. Eu achava que era só o açúcar no sangue que fazia diferença, mas não é!

Aliás, algum médico já te explicou sobre os dois tipos de colesterol que temos e como cada um deles impacta na nossa saúde, ainda mais quando já temos uma doença crônica como o diabetes?

Nós temos 2 tipos de colesterol.

HDL: é um tipo de colesterol que atua no processo de eliminação de gorduras do organismo, ajudando a prevenir doenças do coração. É conhecido como “faxineiro, o colesterol bom”.

LDL: é um tipo de colesterol ruim, que em excesso nas artérias pode causar infarto e AVC (Acidente Vascular Cerebral).

O endocrinologista Rodrigo Siqueira me explicou que as oscilações da glicemia no sangue acabam afetando os nossos vasos. “Uma espécie de inflamação na parte interna”. Essa “inflamação” acaba funcionando como uma cola para gordura, que acaba ficando acumulada, o que eleva o nível do colesterol ruim, o LDL.

Por isso, a recomendação para quem convive com diabetes é que o colesterol HDL (bom) fique acima de 40 mg/dl.

Já o LDL, colesterol ruim, a orientação é para que o nível fique abaixo de 70 mg/dl para quem convive com diabetes e não tem nenhuma complicação por conta da doença.

Para as pessoas com histórico de problemas cardiovasculares ou alguma outra complicação do diabetes esse valor é menor, 50 mg/dl.

Controlando a glicemia e essas taxas de colesterol você evita que no futuro infarto, derrame ou outro problema do coração decorrente do diabetes.

Para mais informações sobre o assunto, acesse o Portal Um Diabético .

Fonte: IG SAÚDE