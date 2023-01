Diabetes: devo tirar o açúcar para sempre da minha vida?

Um Diabético/Divulgação O açúcar no sangue não é o mesmo que você encontra no mercado

A primeira coisa que aprendemos quando falamos de diabetes ou recebemos o diagnóstico da doença é que vamos precisar eliminar o açúcar da nossa vida. Isso parece ser óbvio, né?

Mas alguém já te contou que o açúcar do sangue não é a mesma coisa que aquele pequeno cristal que usamos como ingrediente e até podemos comprar no supermercado? Eu demorei anos para entender isso e que a glicose no sangue vem dos carboidratos, como macarrão, pão, frutas e açúcar.

O fato é que glicose no sangue é superimportante e fundamental para o funcionamento do nosso organismo, mas em excesso vai destruindo os nossos órgãos como acontece quando uma cadeira de praia é esquecida na areia, de frente para o mar. Essa foi a comparação mais clara que já escutei sobre diabetes e o que acontece com o nosso corpo.

Por outro lado quando glicose fica muito baixa o nosso corpo vai parando de funcionar em questão de minutos. Por isso é fundamental manter o equilíbrio da glicose para quem tem diabetes e é importante dizer que em alguns momentos o açúcar pode salvar sua vida.

Agora, vamos a seguinte questão: diabético pode comer açúcar?

Um Diabético/Divulgação O consumo de açúcar deve ser feito de maneira moderada por diabéticos

Segundo a nutricionista Carol Netto, o consumo de açúcar por pessoas com diabetes deve acontecer de forma moderada. O ingrediente não deve fazer parte da rotina alimentar, mas não significa que ele tenha que ser abolido da vida. Inclusive, para quem tem diabetes e acaba tendo crises de hipoglicemia (glicose baixa), a substância é indicada como tratamento. Uma das formas mais eficientes para tratar a hipoglicemia é beber refrigerante com açúcar.

Quando falamos em consumo moderado do doce no dia a dia é porque, além de ser carboidrato simples, é um alimento calórico, que se consumido de forma desequilibrada contribui para o aumento de peso, um outro problema para quem convive com diabetes.

Portanto, o açúcar pode ser consumido por quem tem diabetes, mas de forma moderada, estratégica e responsável. Não o tempo todo.

Para ter mais informações sobre diabetes, acesse o Portal Um Diabético .

Fonte: IG SAÚDE