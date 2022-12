Diabetes x Natal: o que saber para melhorar o controle glicêmico

Divulgação Festas de Natal são um desafio para manter o controle glicêmico

O Natal é uma data tradicional e muito importante para as famílias. É o momento da união. Da confraternização. Dos reencontros. Para quem convive com diabetes também pode significar um período de preocupação, principalmente com o controle glicêmico. Bom, mas antes de falar sobre alguns pontos importantes para ajudar nessa questão, quero lembrar que não tem nada mais indelicado do que aquelas “piadinhas” ou “frases” sem sentindo que os parentes acabam soltando durante a ceia ou o almoço natalino: “você não pode comer doce”, “comeu demais e agora tem diabetes”, “você tem diabetes e pode comer isso?”, “olha o diabético comendo doce” e por aí vai.

Seguinte, esse tipo de coisa quase nunca ajuda, apenas piora ou constrange a pessoa com diabetes. Ninguém ficou diabético porque quis. Quem quer ajudar não constrange. Não fala o que não sabe. Busca informação e tenta ajudar de uma forma acolhedora e não ditadora.

Dito tudo isso, quero passar para vocês algumas informações e até dicas para ajudar a manter o controle do diabetes durante o Natal.

Primeiramente, monitore a glicemia com mais frequência. Isso vai te ajudar a ter um sentido e não ficar no escuro. Tome os remédios ou a insulina nos horários corretos. Faça pequenas refeições antes da ceia. Normalmente, a gente acaba deixando para comer tudo à meia-noite, um horário ruim, que dificulta o controle da glicemia. Geralmente a gente come e vai dormir. Outro ponto importante é que esperar o jantar da ceia acaba causando uma fome maior e isso facilita os exageros. Comer demais, tanto os pratos salgados quanto os doces, aumenta o risco de hiperglicemia (glicose alta). Se possível, tente equilibrar. Não coma tudo de uma vez. Talvez seja importante deixar alguns pratos com carboidratos simples para o almoço. Durante o dia o nosso metabolismo acaba trabalhando melhor e, se a gente perceber que a glicemia está aumentando, podemos dar uma caminhada de uns 20 minutos para ajudar no controle glicêmico.

Se for beber, lembre-se que a bebida normalmente vai fazer a glicose subir nas primeiras horas, mas depois existe a chance de hipoglicemia (glicose baixa), pois o fígado está trabalhando para metabolizar o álcool e acaba deixando a função de equilibrar a glicose no sangue de lado.

Não estou dizendo para você de fazer nada, apenas não exagerar. Equilíbrio e boas escolhas vão te ajudar a não perder o controle da glicemia. Afinal, os riscos de uma glicose alta aparecem com o passar dos anos e, quanto mais a gente manter a glicemia controlada, menor a chance de complicações da doença no futuro.

Para finalizar, é importante dormir bem também nesse período. O sono é um grande aliado do bom controle do diabetes.

Feliz Natal para você e toda sua família!

Fonte: IG SAÚDE