DIAGNÓSTICO – Ordem de serviço para construção do novo laboratório municipal é assinada

Semob acompanha a construção das praças em diferentes pontos da cidade

Quem transita nas ruas Mangabeira e Nilton Azevedo, no Bairro Mariana, tem acompanhado o ritmo da construção da Praça da Juventude. A obra, feita com recursos de emenda parlamentar da ex-deputada federal Mariana Carvalho e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Obras (Semob), promete trazer um espaço amplo de lazer para quem mora no bairro e redondezas.

A praça possui uma área em construção de 8.165,73 metros quadrados e no local estão sendo construídos o campo de futebol society, uma quadra de vôlei, quadra poliesportiva, além de academia, playground, áreas de convivências, quiosques, pergolado, pista de skate e pista de caminhada. Uma obra que já está com cerca de 35% de conclusão.

“As emendas parlamentares vem como apoio para o nosso município e a secretaria de obras fica responsável por licitar e acompanhar o andamento. Essa é uma das obras que prometem trazer melhorias e mais lazer para a população da zona leste, com quem também contaremos com a colaboração para manter limpo e bem cuidado quando for concluído”, explica o secretário titular da Semob, Diego Lage.

Ao todo, o investimento é de mais de R$ 1,5 milhão com recurso de emenda parlamentar e contrapartida da Prefeitura.

EM ANDAMENTO

Além da Praça da Juventude, a Semob acompanha e fiscaliza obras de mais três praças: a Praça das Camélias, Praça do Flamboyant e Praça do Alphaville, frutos de emenda parlamentar também.

A obra da Praça das Camélias fica na zona Sul e contemplará os moradores do bairro Eldorado. No local, o investimento é de aproximadamente R$ 877 mil. Já no bairro Cascalheira está em andamento a Praça do Flamboyant, localizada entre as ruas Milagre e Itatiaia e deve contemplar uma área de 4.832,87 metros quadrados. Na região da rua Costa e Silva com Décima Avenida, no bairro Alphaville (zona Norte), fica a construção da Praça Pública Alphaville. A área construída será de 8.337,98 metros quadrados para atender a comunidade, o ambiente foi pensado de forma a promover a integração social com a disponibilização de pista de skate, pergolados, banco e mesa de xadrez, espaço de treinamento, entre outros ambientes.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Semob

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO