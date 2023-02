DIÁLOGO – 10° Conferência Municipal de Saúde será realizada em março na Capital

As pré-conferências acontecerão nos distritos entre os dias 23 de fevereiro a 10 de março

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e o Conselho Municipal de Saúde (CMS) estão trabalhando juntos na realização da 10° Conferência Municipal de Saúde, programada para acontecer nos dias 30 e 31 de março no auditório da Faculdade São Lucas, Campus II.

Com o tema “Garantir Direitos e Defender o SUS, a Vida e a Democracia – Amanhã Vai Ser Outro Dia”, o evento vai reunir representantes de vários segmentos sociais. O objetivo é propiciar ampla participação da sociedade na construção de políticas públicas que reduzam as desigualdades sociais e territoriais, além de estabelecer diálogos diretos acerca da saúde como um direito constitucional.

Conforme a Resolução N° 680 do Conselho Nacional de Saúde, os eixos temáticos que devem ser trabalhados na 10° CMS são: O Brasil que temos. O Brasil que queremos; O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia; e Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

A representação na etapa municipal da Conferência é constituída por 50% de representantes de usuários do SUS, 25% de representantes dos trabalhadores da saúde e 25% de representantes de gestores e prestadores de serviços de saúde.

A participação da população é fundamental, uma vez que a etapa municipal vai preparar propostas para serem enviadas à etapa estadual e, por sua vez, à nacional. “Só com a participação de toda a sociedade podemos construir uma saúde melhor, mais inclusiva e que de fato atenda aos anseios da população”, expõe a secretária municipal de Saúde, Eliana Pasini.

PRÉ-CONFERÊNCIAS

As pré-conferências são atividades preparatórias realizadas em diferentes regiões, inclusive nas mais distantes, como os distritos. Através dessas ações, a população pode apresentar suas reivindicações referentes à saúde para que, posteriormente, sejam debatidas na conferência municipal.

Nas pré-conferências também são eleitos os delegados, que durante a conferência são responsáveis por apresentar propostas para fortalecer o serviço de saúde que é oferecido em suas localidades.

As pré-conferências da zona rural serão realizadas entre os dias 23 de fevereiro e 10 de março nos distritos de Calama, Nazaré, São Carlos, União Bandeirantes, Extrema e Nova Califórnia. Jacy-Paraná e Nova Mutum; Abunã e Vila da Penha; Vista Alegre do Abunã e Fortaleza do Abunã terão discussões unificadas. Em Porto Velho, as pré-conferências vão abranger a população de todas as regiões da Capital.

