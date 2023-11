Diego e Vitor Hugo lançam sucesso com clima de sofrência : ‘Cêis Não Bebe Não?’

Mais um grande sucesso dos sertanejos Diego e Victor Hugo: YES! No mês de setembro, a famosa dupla gravou um novo projeto audiovisual intitulado “Búzios Paradise”. Para a divulgação desse material musical inédito, eles lançaram a faixa “Cêis Não Bebe Não?”.

A música conta com batidas bem dançantes e traz ainda a pegada do sertanejo com uma mistura do reggae. Em clima de sofrência, a canção conta a história de alguém que perdeu seu grande amor e acabou afogando suas mágoas na bebida, não importando o dia ou o horário, e assim trazendo julgamentos alheios sobre seu novo estilo de vida. Confira o vídeo musical:

O resultado agradou os fãs que rasgaram elogios para a dupla: “Música boa só chove”, disse uma seguidora. “Deus quando vou conseguir ir no show de vocês!!!”, disse mais uma, ansiosa para conferir de pertinho o grande sucesso. Confira: