Digitalks Expo 2023 confirma novos palestrantes; confira a lista

Adnews Digitalks Expo 2023 confirma novos palestrantes

Está chegando o Digitalks Expo 2023 , e o Adnews trouxe mais nomes! O principal evento de negócios do universo digital será realizado nos próximos dias 23 e 24, no São Paulo Expo, abordando as principais transformações no marketing, na comunicação e no cenário digital. Executivos das principais empresas do Brasil farão parte da programação do evento, que contará com auditórios com conteúdo exclusivo, área de negócios e outras atividades, em uma oportunidade valiosa de vivenciar as maiores tendências do mercado digital.

Entre os novos palestrantes confirmados no evento, estão Igor 3K , host do Flow Podcast ; Mariana John, coordenadora de Marketing Social e Influência do Globoplay ; Edu Coutinho, diretor de Planejamento Comercial da Warner Bros. Discovery ; Daniela Okuma, diretora geral de Negócios do TikTok no Brasil; Claudia Marquesani, CIO da Petz ; Karina Tronkos ( Nina Talks ), mentora de UI/UX Design na Apple Developer Academy; Joildo Santos, CEO e fundador da CRIA ; e Suzana Castro, head de Uber Direct da Uber .

“Desde a primeira edição, buscamos entregar temas relevantes e palestrantes com ótimas experiências para compartilhar com o público. É um desafio entregar um evento cada vez melhor para as pessoas que nos acompanham nessa jornada, ano após ano. Estamos muito confiantes de que este ano será um sucesso ainda maior do que em 2022 e teremos ainda mais conexões, aprendizado e criação de negócios”, afirma Flavio Horta, CEO do Digitalks.

E não para por aí. A união com a Growth Conference , congresso direcionado a líderes executivos, gestores de médias e grandes equipes, agências e consultores no setor de Marketing e Vendas, traz mais nomes de destaque para o line-up , como Alfredo Soares, fundador da G4 Educação ; Flavio Valiati, Sales Director na Databricks ; Aaron Ross, fundador da Receita Previsível; Raffaella Bottini, SMB Country Head no TikTok; e muitos outros, prometendo uma programação diversificada e repleta de conhecimento.

Realizado desde 2009, o Digitalks Expo reúne milhares de profissionais e oferece uma experiência integrada ao mercado digital global. Na edição de 2022, o evento atraiu mais de 8 mil participantes, apresentou mais de 144 horas de conteúdo, 120 expositores, 12 auditórios e 370 palestrantes. Com um histórico de apresentações de líderes de marcas renomadas, o evento busca oferecer insights relevantes e oportunidades de networking para profissionais do mercado digital brasileiro.

Serviço

Digitalks Expo 2023

23 e 24 de agosto de 2023

São Paulo Expo | Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo (SP)

Compre seu ingresso no site oficial do evento

Acompanhe o Adnews no Instagram , LinkedIn e Threads . Aqui, o amanhã já está acontecendo.

The post Digitalks Expo 2023 confirma novos palestrantes; confira a lista appeared first on ADNEWS .

Fonte: Nacional