Dino anuncia investimento de R$ 100 milhões na segurança do RN

Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil – 16/02/2023 Dino anuncia envio de viaturas e armas ao Rio Grande do Norte





O ministro da Justiça, Flavio Dino, anunciou nesta segunda-feira (20) que o governo vai investir R$ 100 milhões em recursos voltados à segurança pública do Rio Grande do Norte. O estado enfrenta uma onda de violência desde o dia 14 de março.

De acordo com Dino, o governo federal assumirá três obras em andamento e, com isso, a governadora potiguar, Fátima Bezerra (PT), poderá destinar os recursos para a compra de viaturas e armamentos.

“Nesse ano nós vamos investir R$ 100 milhões no Rio Grande do Norte. Esse recurso será repassado para áreas que foram definidas nesse diálogo com o governo estado. Destaco que estamos assumindo o custo de três obras importantes para o estado: o Itep, o regimento de cavalaria e o complexo da Polícia Civil”, afirmou.





Os valores voltados à segurança do estado sairão do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Também serão enviadas “imediatamente” viaturas e “armas longas”, com o intuito de fortalecer o “poder de resposta das forças policiais”.

Ele está em Natal, capital do Rio Grande do Norte, desde o último domingo (19). Assim que desembarcou o ministro pontuou que mais de 700 oficiais federais já foram enviados ao estado para dar suporte ao setor de segurança pública.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do RN, 137 suspeitos de participarem dos ataques foram presos. Entre os detidos, 6 são adolescentes, 14 foragidos da Justiça recapturados e 3 usuários de tornolezeira eletrônica. Foram registrados mais de 270 ataques contra prédios públicos, comércios e veículos.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional