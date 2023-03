Dino cita possibilidade de aumentar efetivo da Força Nacional no RN

Tânia Rêgo/Agência Brasil Dino autorizou o envio de agentes da Força Nacional de Segurança ao Rio Grande do Norte





O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje (15) que o governo enviará quantos membros da Força Nacional forem necessários para controlar a situação no Rio Grande do Norte, após uma série de ataques criminosos a prédios públicos, comércios e veículos no estado.

“Nós já tivemos a transferência de alguns líderes de facção. Mas se continuar esse clima de conflagração nós vamos aumentar o efetivo, podendo chegar a trezentos, quatrocentos, quinhentos, na medida que isso seja necessário”, declarou Dino, em entrevista a jornalistas no Palácio do Planalto, em Brasília, logo após o relançamento do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci).

Nos últimos dias, o Rio Grande do Norte tem sido alvo de ataques violentos orquestrados por uma organização criminosa que, supostamente, protesta contra as condições dos presos nas penitenciárias. Segundo o ministro, foram destinados imediatamente 220 policiais da Força Nacional e da Força Penitenciária para conter os ataques e reforçar a segurança no estado.





O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que o preso acusado de liderar a facção criminosa responsável pelos ataques foi transferido da penitenciária de Alcaçuz para um presídio federal.

“Nós temos realizado ações pra descapitalizar essas facções. Vocês devem ter acompanhado uma grande operação que foi realizada pela Polícia Federal que se dirigia exatamente a descapitalização dessas facções, porque essa é a forma pela qual nós vamos vencê-las, retirando recursos”, diz Dino.

Balanço de pessoas detidas e apreensões

A Polícia Militar do Rio Grande do Norte divulgou um novo balanço sobre a onda de violência que atinge o estado desde segunda-feira (13) e, até o momento, 39 pessoas suspeitas de envolvimento com os ataques foram detidas.

As informações do boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (15) dão conta de que quatro dos presos são foragidos e dois estavam em regime semi-aberto utilizando tornozeleiras eletrônicas. Um adolescente está entre os detidos.

A Secretaria de Segurança Pública potiguar afirmou ainda que foram apreendidas nove armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, 35 artefatos explosivos, oito galões de gasolina, cinco motos e dois carros, além de dinheiro, drogas e munições.

Fonte: IG Nacional